¡"Michael Jackson" tiene DNI! Conoce los nombres de peruanos inspirados en el Rey del Pop

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno global del "Rey del Pop" mantiene una vigencia sorprendente en el Perú, donde cientos de ciudadanos llevan en su identidad el legado del icónico artista estadounidense.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que la fiebre por Michael Jackson ha experimentado un renovado impulso tras el reciente estreno de su película biográfica, lo que motivó al ente estatal a compartir curiosas estadísticas a través de sus canales oficiales.

Conoce los nombres de peruanos inspirados en Michael Jackson

Según el reporte, actualmente existen 213 peruanos bautizados exactamente como el intérprete de "Thriller", mientras que la influencia musical llega al punto de que seis compatriotas llevan por nombre "Billie Jean", en un homenaje directo a una de las composiciones más emblemáticas en la historia de la música moderna.

Además, dos peruanos se llaman "Thriller" y nueve "Triller", en referencia al disco más vendido de la historia, autoría de Jackson. Finalmente, seis connacionales fueron nombrados "Bad", otra de las canciones más populares del desaparecido artista.

Nombres que hacen moonwalking🕺



En el Perú, cientos de personas llevan nombres inspirados en Michael Jackson y sus éxitos como Billie Jean y Thriller.



Cuando la música deja huella, también se convierte en identidad. 🇵🇪#MichaelJackson #MichaelJacksonMovie #MJMovie #Reniec pic.twitter.com/5uJ7BtJugR — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) May 1, 2026

Biopic de "Michael" debuta con más de USD 300 millones

"Michael", la biopic que retrata la vida y carrera del "Rey del Pop", se convirtió en un fenómeno mundial desde su primer fin de semana en cartelera. La película recaudó más de 314 millones de dólares a nivel global, con 97 millones en Estados Unidos y 217 millones en mercados internacionales, cifras que la posicionan como la biopic musical más taquillera de la historia en su debut.

El impacto fue inmediato: superó ampliamente a otros biopics musicales que marcaron época. Bohemian Rhapsody había logrado 51 millones en su estreno y Straight Outta Compton 60 millones, cifras que quedaron muy por debajo de los 97 millones alcanzados por la película de Jackson en Estados Unidos.

Además, se convirtió en el segundo estreno más taquillero del año en ese país, solo detrás de Super Mario Galaxy: La película, que había alcanzado 131 millones. Este éxito inicial ha llevado a Lionsgate a considerar la posibilidad de una secuela, dependiendo del desempeño en las próximas semanas.

En apenas un fin de semana, la producción recuperó lo invertido y abrió la puerta a proyecciones que, según la revista Variety, podrían superar los 700 millones de dólares globales, ubicándola entre los mayores éxitos de la compañía junto a sagas como Los juegos del hambre y Crepúsculo.

Más allá de las cifras, Michael confirma que la figura de Jackson sigue siendo un fenómeno cultural capaz de trascender generaciones. El biopic no solo recuperó la inversión en tiempo récord, sino que también abrió un debate sobre la relación entre crítica y público, mostrando que la fuerza del legado musical puede imponerse incluso frente a reseñas adversas.