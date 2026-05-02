Compra de aviones F-16 no le resta soberanía al Perú, afirma embajador: "Afianza una alianza estratégica"

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El embajador de Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, en entrevista exclusiva con Exitosa, aseguró que la compra de aviones F-16 no le resta soberanía al país, sino que fortalece una alianza estratégica con Estados Unidos, al considerar que se trata de la nación más poderosa del mundo.

Embajador de Perú en EE. UU. sobre compra de aviones F-16

La polémica adquisición de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) continúa dando de qué hablar. Para ahondar más sobre el tema que ha generado polémica en el ámbito político nacional, el embajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero, se comunicó con el programa 'Hablemos Claro'.

En primer lugar, el diplomático defendió la compra de los aviones F-16 Block 70, asegurando que con ello se permite renovar la flota de la Fuerza Aérea de nuestro país. Seguidamente, sostuvo que tras una evaluación técnica se llegó a la conclusión de que para mejorar la seguridad y defensa de nuestro territorio esas aeronaves eran las adecuadas, ya que son consideradas como "las más modernas y mejores en América Latina".

El embajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero, también señaló que la adquisición de los aviones F-16 no solo moderniza la defensa nacional, sino que fortalece la alianza estratégica con el país liderado por Donald Trump, sin comprometer nuestra soberanía.

"Perú mantiene su soberanía en todos sus sentidos. (...) Las FF. AA. peruanas requiere una renovación de su flota aérea que prácticamente está obsoleta y para eso (...) dijeron que el mejor avión para la defensa y seguridad eran el avión F-16 Block 70. (...) Eso (la compra) permitió afianzar una alianza estratégica con EE. UU. que a nosotros también nos conviene porque Estados Unidos es el primer país del mundo, el más poderoso", precisó.

Adquisición de aviones F-16 Block 70: Alianza estratégica y seguridad

El embajador no solo destacó que la elección de los F-16 Block 70 permitirá a Perú contar con capacidades de defensa aérea de última generación, sino que también subrayó que la compra de los aviones "no era un tema que pasó hace dos o tres días, sino desde hace buen tiempo", ya que era una decisión técnicamente sustentada con presupuesto aprobado, por lo cual, "teníamos que cumplir con los compromisos contractuales que ha habíamos asumido".

El diplomático también indicó que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tiene la intención de venir al país este 2026. "Hay muchas, grandes posibilidades de que visite el Perú", mencionó tras destacar que Bernie Navarro es un embajador político con acceso directo a las altas esferas de poder en EE.UU., lo que —según señaló— resulta beneficioso para nuestro país.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el embajador de Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, destacó que Bernie Navarro es un embajador político con acceso directo a las altas esferas de poder en EE.UU., lo que —según señaló— resulta beneficioso para nuestro país.... pic.twitter.com/hgGfNyQZFA — Exitosa Noticias (@exitosape) May 2, 2026

Estados Unidos y el Perú: 200 años de historia

A través de sus redes sociales, Bernie Navarro, embajador de EE. UU. en Perú, celebró los 200 años de amistad entre su país y el nuestro, esperando que ambas naciones sigan mirando hacia el futuro.

"Espero innovación y prosperidad, países más seguros y conectados, y un mayor intercambio educativo y gastronómico (¡claro!). También nos imagino trabajando juntos en la era espacial", precisó en su cuenta oficial de X, en medio de la polémica por la compra de aviones F-16.

El embajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero, fue enfático al rechazar la idea de que la compra de aviones F-16 Block 70 comprometa la soberanía nacional; por el contrario, aseguró que la adquisición representa la consolidación de una "alianza estratégica".