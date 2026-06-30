Corte de LUZ en Lima y Callao el 30 de junio y 1 de julio: Horario y distritos sin electricidad

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y Callao el 30 de junio y 1 de julio. Descubre qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico y en qué horario se ejecutará la medida, según el último reporte de Pluz Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Pluz Perú precisó que el corte de luz en diversos sectores de la capital responderá a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará con el objetivo de seguir optimizando la red eléctrica y evitar averías futuras.

Es por ello que, en su comunicado, pide la comprensión del caso y exhorta a que tomen medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas y en zonas específicas.

Distritos afectados por corte de luz el 30 de junio

Para conocer si tienes un corte programado para este martes 30 de junio y miércoles 1 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación las zonas que se verán afectadas hoy:

En Carabayllo

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Asoc. de Viv. Ciudad Jardín de Carabayllo Mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. La Arboleda Mzs. C, D, E, F, G, Asoc. de Viv. Sta. Elisa de Punchauca de Carabayllo Mzs. A, B, C, D, E, F, Asoc. Viv. El Palmar de Carabayllo Mzs. A, B, C, Pro. Viv. Las Flores I Etp. Mzs. A, A Prima, B, B Prima, C, C Prima, Pro. Viv. Res. de Viv. Villa Santander Mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. Sta. Elisa Mz. D, E.

En Ventanilla

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en A.H. Las Casuarinas de Guadalupe Mz. A, B, C, A.H. Virgen de Guadalupe Mz. I, J, K, M, N, O, P, Q, R, U, W, X, Y, Z.

Sin servicio eléctrico en SJL, Callao y Carabayllo

Sin electricidad del 30 de junio.

Zonas sin luz en Lima y Callao el 1 de julio

El corte de luz el miércoles 1 de julio también sorprenderá a los vecinos que vivan en las siguientes zonas de la capital:

Sin luz en Puente Piedra y el Rímac

Zonas afectadas.

En el Callao

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Almirante Grau cdras. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Av. Guardia Chalaca cdra. 15, Av. Pacífico cdra. 1, Av. Saen Peña cdras. 1, 10, 11, 14, calle Colón cdras. 10, 11, calle Fanning cdra 1, calle Jorge Chávez cdra. 1, Jr. Arica cdras. 2, 3, Jr. California cdras. 3, 4, Jr. Colina cdras. 1, 2, 3, Jr. Comandantes Espinar cdras. 1, 2, Jr. Francisco Bolognesi cdras. 1, 2, 3, 4, Mz. L, Jr. Francisco Pizarro cdras. 1, 2, 13, 14, Jr. Heros cdras. 1, 2, Jr. Nicolás de Piérola cdras. 1, 2, 3, Jr. Víctor Fajardo cdras. 1, 2, Jr. Vigil cdras. 3, 4, pasaje Fernando de Aragón cdras. 3, 4.

En San Juan de Lurigancho

De 9:30 a.m. a 6:30 p.m. en A.H. Bayóvar Jr. Paralelo Mz. A, B, Av. Wiesse Mz. A, B, pasaje 1 Mz. A, B, calle S/N Mz. A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, R, R1, S, T, T1.

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en A.H. Mcal. Andrés A. Cáceres II sector Mz. B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20.

Así que ante el corte de luz de Pluz Perú para el 30 de junio y 1 de julio en diversos distritos de Lima y Callao, se recomienda tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad.