Fiscalía inicia investigación contra Rafael López Aliaga por ataques a autoridades electorales en campaña presidencial

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía inició una investigación contra Rafael López Aliaga por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional tras sus expresiones en agravio de autoridades electorales durante la campaña presidencial de 2026.

Fiscalía abre investigación a Rafael López Aliaga

El Ministerio Público abrió diligencias preliminares contra el líder de Renovación Popular por hechos vinculados al proceso electoral 2026. De acuerdo a esta disposición fiscal, el pasado 1 de abril, luego de que el ahora candidato a la Alcaldía de Lima participó del debate presidencial de Elecciones Generales del presente año, habría emitido expresiones contra el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.

Estas fueron denunciadas como de "presunto contenido intimidatorio" y figura entre los acontecimientos que serán materia en esta pesquisa que ha aperturado la Fiscalía contra el exaspirante a la Presidencia del Perú.

"El 1 de abril de 2026, luego de participar en un debate presidencial, el denunciado habría emitido expresiones contra el jefe de la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas, con presunto contenido intimidatorio", refiere el texto.

Denuncia de la Fiscalia contra Rafael López Aliaga

Además, esta denuncia comprende hechos posteriores a conocerse los resultados electorales en el marco de la finalización de la jornada de votación que data del pasado 12 de abril de 2026.

"El denunciado habría cuestionado la legitimidad del procso atribuyendo presuntas irregularidades y convocando movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones donde habría realizado expresiones dirigidas contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos", estipula el documento fiscal.

Ministerio Público evaluará si existen hechos con relevancia fiscal

Posteriormente, este texto señala que López Aliaga acudió al Ministerio Público solicitando el inicio de las acciones correspondientes para establecer si las conductas denunciadas presentan relevancia penal y la eventual responsabilidad de los involucrados.

De igual manera, el documento sostiene que corresponde al Ministerio Público decidir sobre la procedencia de la denuncia y valorar los elementos de convicción y las diligencias preliminares que puedan realizarse.

La citada evaluación que mencionan se efectúa en el marco de las atribuciones constitucionales que corresponden a la Fiscalía como titular del ejercicio de la acción penal.

Como vemos, el Ministerio Público presentó una denuncia contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional tras sus expresiones en agravio de autoridades electorales durante la campaña presidencial 2026.