VMT: pasajeros preocupados por constantes ataques contra la empresa de transporte Etupsa 73

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Villa María del Triunfo, por tercer día consecutivo, los buses de la línea A de la empresa ETUPSA permanecen en el interior de su patio de maniobras. La medida fue tomada por los propios conductores tras el atentado registrado el último viernes.

La puerta pirncipal del área operativa aún registra los 18 impactos de bala que fueron proporcionados por dos sujetos a borde una motocicleta

Temen nuevos ataques delictivos

Una viajera habitual señaló que este sería el tercer ataque y expresó su preocupación ante la posibilidad de ser interceptados nuevamente por delincuentes que ya conocerían la ruta y los movimientos del bus.

"Yo soy usuaria de esta línea, pero hay gente que dice que incluso es el tercer atentado, la zona no se siente segura. (...) Más allá de tomar doble movilidad, es que no sabemos cuando nos van a atacar porque la gente normalmente hace cola en el mismo portón. No sabemos si podemos salir en paz", afirmó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En el distrito de VMT, por tercer día consecutivo, los buses de la línea A de la empresa ETUPSA permanecen en el interior de su patio de maniobras. La medida fue tomada por los propios conductores tras el atentado registrado el último viernes.



📻 95.5... pic.twitter.com/Fneooev8e3 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 11, 2026

Exigen mayor seguridad a Fujimori

Otra vecina de la zona pidió a la presidenta Keiko Fujimori cumplir su promesa de aplicar "mano dura" contra el crimen organizado y las extorsiones. Además, advirtió que la delincuencia también acecha en las calles y veredas.

"La presidenta prometió que habrá seguridad en los carros y en las calles. A mi no me afecta porque vivo cerca, pero debería cumplir lo que prometió. Seguridad pedimos porque ni podemos caminar con el celular en mano porque te amenzan con pistola", manifestó.

Un antecedente lamentable

Cabe precisar que la empresa de transportes registra el fallecimiento de uno de sus conductores, quien fue asesinado el pasado 6 de junio en el distrito de San Martín de Porres.

Ante este hecho y los múltiples atentados que han sufrido los choferes, los trabajadores decidieron paralizar por completo sus labores.