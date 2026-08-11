Jhon Arias y su esposa tuvieron TREMENDO GESTO con el pueblo de Chocó tras terremoto

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El futbolista colombiano, Jhon Arias, nacido en Quibdó, mostró su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto, que tuvo como epicentro el departamento de Chocó.

El jugador del Palmeiras de Brasil decidió movilizar recursos propios para contribuir con la atención médica de los damnificados.

Expresó públicamente su respaldo a Chocó

Arias anunció junto a su esposa Alejandra Ayala, mediante redes sociales, el envío de un avión hacia Quibdó con profesionales de la salud, entre ellos médicos y enfermeros, además de insumos y equipos médicos destinados a atender a las personas afectadas por el desastre.

La ayuda será recibida en la capital de Chocó y posteriormente distribuida hacia otros municipios de la región que también enfrentan las consecuencias del sismo.

#ATENTOS 🚨 Futbolista Jhon Arias y su esposa anunciaron el envío de un avión con insumos y personal médico especializado para atender a afectados por el sismo en su región, haciendo un llamado a la solidaridad y poniendo su equipo de trabajo a disposición para ayudar a Colombia. pic.twitter.com/ElmeYMlXZy — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 11, 2026

El atacante explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de fortalecer la atención sanitaria en una de las zonas más afectadas por el terremoto. A través del video publicado, también hizo un llamado a la unidad y resaltó la importancia de que los colombianos colaboren.

Asimismo, Arias y Alejandra habilitaron mecanismos recibir aportes económicos destinados a los damnificados mediante la fundación del futbolista. De esta manera, buscan ampliar la ayuda y cubrir otras necesidades de las comunidades afectadas.

Publicacion de Jhon Arias con las cuentas bancarias para brindar apoyo

No se olvida de su tierra

La acción tiene un significado especial para el futbolista, debido a que nació y creció en Quibdó. A lo largo de su carrera, Arias ha expresado en distintas oportunidades su vínculo con el Chocó y su intención de mantener presentes sus raíces.

La respuesta y acto benéfico del colombiano se suma a las muestras de solidaridad de otras personalidades, quienes expresaron su respaldo a las personas afectadas por el terremoto.

Mientras continúan las labores de emergencia y reconstrucción, el aporte de Arias busca facilitar la llegada de personal especializado y recursos médicos a las zonas que más lo necesitan.