Hija de Jefferson Farfán, Maialen, impacta con radical cambio de look : "Lo que tanto necesitaba"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maialen Farfán decidió darse una renovación y dejó con la boca abierta a más de uno al revelar su radical cambio de look. La hija mayor de Jefferson Farfán mostró el resultado de su transformación y contó algunos detalles del proceso que siguió para lucir una nueva imagen.

Maialen Farfán se somete a cambio de look

La creadora de contenido, de 21 años, compartió con sus seguidores parte del proceso al que se sometió para renovar su apariencia.

La hija mayor de Jefferson Farfán decidió realizarse un cambio de imagen que incluyó distintos servicios de belleza.

Entre los procedimientos que recibió estuvo un alisado de cabello, con el que consiguió una apariencia diferente, además de una sesión de maquillaje profesional.

Tras culminar el trabajo, Maialen Farfán quedó más que satisfecha con el resultado y no dudó en mostrar su nueva imagen en sus redes sociales. "Lo que tanto necesitaba, gracias, gracias, al mejor", escribió luego de recibir el servicio.

En la publicación, además, etiquetó al salón de belleza donde se realizó el cambio, dejando en evidencia que la transformación formó parte de un canje publicitario.

El antes y después de Maialen Farfán llamó la atención de sus seguidores, quienes pudieron apreciar el resultado de la renovación. La influencer lució su cabello alisado y un maquillaje que acompañó su nueva apariencia.

Luego de ver el resultado de su cambio de look, Maialen volvió a compartir fotos para presumir su nueva imagen y agradecer al estilista encargado de trabajar su cabello.

"Best in town", escribió Maialen, frase que en español significa "el mejor de la ciudad", dejando claro que quedó conforme con el resultado de su transformación.

Maialen Farfán dedica mensaje a madre

Esta no es la primera vez que la hija mayor de Jefferson Farfán comparte aspectos de su vida personal con sus seguidores.

Hace unos días, por ejemplo, Maialen dedicó un emotivo mensaje a su madre, Mercedes Carrasco, con motivo de su cumpleaños.

La joven publicó fotos inéditas junto a su progenitora, quien mantuvo una relación con Jefferson Farfán durante su adolescencia. "Feliz día a quien me dio la vida", escribió en Instagram junto a las fotos.

Mercedes Carrasco, por su parte, se ha mantenido alejada de la exposición mediática y son pocos los detalles que se conocen públicamente sobre su vida.

Así, Maialen Farfán, hija de Jefferson Farfán, sorprendió al mostrar su radical cambio de look tras someterse a un alisado de cabello y una sesión de maquillaje profesional.