Víctor Hugo Febre: Presunto sicario declaró que regidora le pagó por asesinato del alcalde en Piura

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La regidora del distrito de Veintiséis de Octubre (Piura), Patricia Niño, habría financiado el marcaje contra el asesinado alcalde Víctor Hugo Febre, según la confesión de uno de los presuntos sicarios capturados por la Policía Nacional (PNP).

El testimonio, recogido en Lima por el jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, señala directamente a la abogada como la persona que contactó al delincuente y le entregó fajos de dinero en soles y dólares. Este financiamiento ilícito sirvió para marcar los pasos de la autoridad edil antes del fatal atentado del último jueves.

"Me dio 2000 soles primero y de ahí 500 dólares. (...) Es una abogada. (Me dio dinero) para hacer seguimiento al alcalde", declaró antes de reconocer que salió de prisión con una pena suspendida.

Pruebas y seis detenidos clave en la investigación

En el operativo, los agentes incautaron un revólver con cinco municiones, cinco cartuchos de explosivos marca Famesa y tres teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de las diligencias.

La PNP confirmó que ya son seis los detenidos por el asesinato del alcalde. La lista la encabeza John Ponce Torres (presunto tirador) y Deyvis Gallo Lozada (acusado de marcaje), junto a Derian Gallo, Stefany Criollo y Mirian Rosales.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Uno de los detenidos por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre (Piura), Víctor Febre, señaló a la regidora Patricia Niño como la presunta autora intelectual del crimen. Poco después, la funcionaria edil rechazó tajantemente las acusaciones en... pic.twitter.com/7kh654wl9y — Exitosa Noticias (@exitosape) May 25, 2026

La red criminal terminó de quedar al descubierto tras la confesión del informante, quien reiteró cómo la regidora implicada lo captó entregándole una foto de la víctima.

"Me dijo que trabajaba en la municipalidad (...). Me dio en efectivo dos mil (soles) y 500 dólares", delató el detenido ante los investigadores.

Según el interrogatorio, el presunto hampón aseguró que conocía a Patricia Niño porque ella habría sido su abogada en un proceso anterior.

"Ella ha sido mi abogada. Yo salí de acá con pena suspendida. Me dijo: 'Como no haces nada, te voy a dar una chamba, te voy a dar para que sigas a esta persona'", relató.

Regidora Patricia Niño niega acusaciones

No es la primera vez que se señala a la regidora. La viuda del burgomaestre, Luz Mary Saavedra, denunció durante el funeral que existía una campaña para destituirlo del cargo. Por su parte, Patricia Niño rechazó públicamente las acusaciones lanzadas por la viuda del alcalde, Luz Mery Saavedra, y el regidor Porfirio Girón, calificándolas como "falsas y sin sustento".

A través de un comunicado, la concejal aseguró que las declaraciones afectan su honor, imagen y trayectoria profesional, por lo que anunció que iniciará acciones legales por presunta difamación e injuria contra ambos.

Además, anunció que emprenderá acciones legales contra ambos "por difamación, injuria y todo daño que se cause a mi persona, en resguardo de mis derechos y en defensa de la verdad".

Tras ser mencionada en las investigaciones preliminares, Patricia Niño solo ha aparecido con un comunicado, pero a través del medio local "Las Cosas Claras" volvió a negar cualquier participación en el asesinato del alcalde.

"Yo voy a declarar después de que me presente ante la Fiscalía. El que nada debe nada teme. La muerte del alcalde no me beneficia en nada", declaró.

Hasta el momento, no existe una acusación fiscal formal contra la regidora y las autoridades recalcaron que las declaraciones de los detenidos deberán ser corroboradas con pruebas técnicas, pericias y diligencias fiscales.