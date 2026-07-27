Precio del dólar en Perú y tipo de cambio HOY: ¿A cuánto cotiza este lunes 27 de julio?

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy, 27 de julio. Mantenerse informado sobre el precio de la divisa y la cotización del tipo de cambio en la apertura de la jornada de este lunes, te permitirá evitar errores al momento de querer cambiar o comprar esta moneda estadounidense en Perú.

¿Cuál es la cotización del precio del dólar hoy?

Aunque la moneda oficial del país es el sol, gran parte de las operaciones de comercio internacional, inversión extranjera y movimientos financieros están ligadas al comportamiento del dólar. Por esta razón, cualquier variación en su precio suele tener efectos directos en empresas, consumidores y en las finanzas.

En ese marco, entender cuál es el comportamiento de la divisa en el mercado cambiario peruano te permitirá tomar decisiones más informadas para cuidar tu poder adquisitivo, precisamente a pocas horas de celebrarse las Fiestas Patrias.

El dólar es un indicador observado por inversionistas nacionales e internacionales, por lo cual, te revelamos cuál es el comportamiento de esa moneda extranjera en nuestro país, según los valores reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), encargada de fijar su valor basándose en las operaciones del mercado.

Este es el tipo de cambio Sunat en la mañana de este lunes 27 de julio. Entender estos datos te ayudará a identificar si es el mejor momento para comprar o vender esa divisa en el país.

LUNES 27 DE JULIO COMPRA VENTA S/ 3.399 S/ 3.411

Los valores revelados líneas más arriba por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que el dólar refleja una leve variación en comparación al último viernes 25 de julio donde la compra era de S/3.398 y la venta estaba a S/3.404. Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados.

Tipo de cambio del dólar paralelo en Perú

El tipo de cambio es un factor clave en la economía peruana. Por ello, también es ideal conocer cuál es la cotización del dólar paralelo en nuestro país, una referencia importante en el mercado informal y que fluctúa debido a diversos factores entre ellos, la ley de oferta y demanda.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de la divisa en el mercado paralelo o casas de cambio es el siguiente en la mañana de este lunes 27 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.410.

Cotización del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

¿Dónde consultar el precio del dólar este lunes?

Identificar a tiempo el precio del dólar es esencial. Ten en cuenta que puedes verificar el comportamiento y valor de la divisa estadounidense en Perú, no solo en la Sunat, sino también en entidades oficiales como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si estás pensando en hacer alguna operación con el dólar este lunes 27 de julio, lo ideal es conocer primero cuál es su precio y cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy.