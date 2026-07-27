Cercado de Lima CERRARÁ sus calles por Fiestas Patrias este 28 de julio: Conoce los desvíos y evita el tráfico

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la madrugada del 28 de julio, la Policía Nacional del Perú (PNP) pondrá en marcha un operativo especial para restringir la circulación de vehículos en el Centro Histórico debido a las ceremonias oficiales, mientras que el 29 de julio las medidas se trasladarán a los alrededores de la avenida Brasil por el tradicional Gran Desfile Cívico Militar.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, explicó que estas acciones buscan garantizar la seguridad de las autoridades y ciudadanos que participarán en las actividades protocolares, además de permitir una respuesta rápida ante cualquier emergencia. Por ello, recomendó a la población evitar ingresar en vehículos particulares a las zonas restringidas y planificar con anticipación sus desplazamientos.

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La Policía Nacional del Perú presentó hoy el Plan de Operaciones por el 205.° Aniversario de la Independencia del Perú, mediante el cual dio a conocer las medidas de... pic.twitter.com/JbB1R8dU55 — PNP Noticias (@PNP_Noticias) July 25, 2026

¿Qué calles serán utilizadas como rutas alternas?

Desvíos para el 28 de julio:

El general Alvarado indicó que los vehículos podrán desplazarse principalmente por las siguientes vías alternas:

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Nicolás de Piérola

Avenida Grau

Jirón Huánuco

Jirón La Libertad.

Desvíos por el desfile del 29 de julio:

Debido al Gran Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil, las rutas alternas para el tránsito vehicular son las siguientes:

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Tingo María

Avenida Sucre

Avenida Salaverry

Avenida del Ejército

Avenida José Faustino Sánchez Carrión

Asimismo, recordó que el acceso vehicular estará restringido en las calles ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil, debido a que se mantendrán libres las vías destinadas para evacuaciones y atención de emergencias. Por ello, exhortó a la ciudadanía a no acudir en vehículos particulares al desfile y optar por otros medios de transporte.

Despliegue policial por fiestas patrias

La PNP desplegará entre 10 mil y 13 mil efectivos en Lima Metropolitana, incluyendo 920 policías de tránsito y 320 motociclistas, quienes estarán distribuidos en puntos estratégicos para orientar a conductores y peatones.

La PNP pidió a quienes asistirán a las actividades por Fiestas Patrias tomar algunas precauciones para disfrutar de las celebraciones con seguridad como planificar los desplazamientos con anticipación, utilizar las vías alternas habilitadas, evitar acudir en vehículo particular a las zonas restringidas, mantener bajo supervisión permanente a niños y adultos mayores y respetar las indicaciones de los efectivos policiales y del personal de tránsito.

Las restricciones vehiculares por Fiestas Patrias modificarán significativamente el tránsito en el Centro Histórico de Lima y en los alrededores de la avenida Brasil. Conocer los desvíos, salir con tiempo y utilizar las rutas alternas permitirá a conductores y peatones evitar largas congestiones y desplazarse de forma más segura durante las principales actividades conmemorativas del 28 y 29 de julio.