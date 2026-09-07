Pago de pensiones ONP inicia HOY, 7 de septiembre: verifica qué pensionistas cobrarán este lunes

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) da inicio al pago de pensiones correspondientes al mes de septiembre del 2026. Conoce a qué pensionista le toca cobrar su dinero este lunes 7 de septiembre. De acuerdo a la institución, serán más de 790 mil los beneficiados con el cronograma de pagos.

Pagos ONP: ¿Quiénes cobran su pensión hoy?

¿Tienes pensión de la ONP? De acuerdo al cronograma oficial, este lunes 7 de septiembre se da inicio al pago de las pensiones para 790,579 beneficiarios a nivel nacional. El disponer de ese dinero significa un alivio económico en el presente mes.

A través de su página oficial, la ONP, entidad pública especializada en pensiones con competencia en brindar servicios previsionales relacionados con los derechos y obligaciones de los regímenes y seguros previsionales a su cargo, precisa que el depósito de las pensiones se realizará en fechas clave establecidas y de acuerdo a la inicial del apellido paterno del pensionista.

Quienes podrán cobrar primero sus aportes serán aquellos que se encuentren dentro del régimen del Decreto Ley N.º 19990. Según el cronograma establecido, los pensionistas cuyo apellido paterno inicie con las iniciales A, B o la C podrán cobrar este lunes 7 de septiembre.

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Fechas clave del cronograma de pagos ONP

Recuerda que el depósito se realizará de manera escalonada para evitar aglomeraciones e inconvenientes en el proceso del desembolso, y será mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

En caso no te encuentres en el primer grupo de pago de pensiones, no te preocupes ya que aún quedan más fechas clave, que te revelamos a continuación, conforme a la inicial del apellido paterno del pensionista:

Apellidos de la D-L: Pago será el martes 8 de septiembre.

Pago será el martes 8 de septiembre. Apellidos de la M-Q: Abono el miércoles 9 de septiembre.

Abono el miércoles 9 de septiembre. Apellidos de la R-Z: Pago el jueves 10 de septiembre.

Los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán el abono el 15 de septiembre. Este cronograma también incluye a los pensionistas de la Ley N.° 27803. Respecto al pago a domicilio, el cronograma de pagos mensualizado de pensiones para el Año Fiscal 2026 a cargo de la ONP, precisa que se realizará entre el 14 y el 23 de septiembre.

Pago ONP a otros regímenes: ¿cuándo empieza?

Asimismo, la ONP detalló que el viernes 11 de setiembre se realizará el pago a los 75,157 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

En resumen, el pago de pensiones ONP inició el 7 de septiembre y quienes podrán cobrar su dinero en el primer grupo serán los pensionistas cuyo apellido paterno inicie con la inicial A, B o C.