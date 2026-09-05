Corte de AGUA en Lima el 6 y 7 de septiembre: ¿qué distritos se verán afectados, según cronograma de Sedapal?

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal informó que habrá corte del servicio de agua potable programado para el 6 y 7 de septiembre en diversos distritos de Lima. Descubre los horarios y zonas afectadas por la interrupción temporal del servicio.

Corte de agua en Lima: motivo de la interrupción del servicio

Para este domingo 6 y lunes 7 de septiembre de 2026, Sedapal contempla interrupciones temporales del suministro en determinados sectores de Lima como parte de los trabajos que realiza para mantener y mejorar el sistema de agua potable.

En ese sentido insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya como el almacenamiento del agua en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con el servicio por determinadas horas.

Además, pone a disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, una línea telefónica habilitada para que puedas consultar las dudas que tengas sobre las incidencias en tu suministro.

Distritos afectados por corte de agua el 6 de septiembre

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como los horarios de las interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el domingo 6 de septiembre:

Área afectadas en La Molina

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. La Capilla, urb. Las Colinas.

En El Agustino

Según el cronograma de Sedapal el corte de agua también afectará algunas zonas del distrito de El Agustino el domingo 6 de septiembre desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. por limpieza de reservorio, precisamente en las que se detallan en la siguiente imagen:

Corte de agua en El Agustino.

Corte de agua el 7 de septiembre: zonas y horarios

El corte de agua también se efectuará en distritos de Lima el lunes 7 de septiembre, de acuerdo al último reporte de Sedapal. A continuación el cronograma oficial, que debes recordar, puede variar conforme pasen las horas:

En Santiago de Surco

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en urb. Las Lagunas, urb. El Mirador, urb. San Jorge.

Sectores afectados en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Huaycán zona T. Asimismo, habrá corte de agua desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en las siguientes zonas de la imagen:

Áreas afectadas en Ate.

En San Juan de Lurigancho

Corte de agua en San Juan de Lurigancho el 7 de septiembre.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. 21 de Abril, A. H. Cahuide, A. H. Corazón de Jesús, A. H. 1ro de Mayo, A. H. Mariano Melgar, A. H. El Misti, A. H. Nuevo Amanecer, A. H. Precursores, A. H. Santa Rosa, A. H. Horacio Zevallos Gámez, PJ Condorcanqui, PJ José Olaya, U. Pop. Túpac Amaru.

De esta manera, los vecinos de Lima podrán conocer con anticipación si tendrán corte de agua el 6 o 7 de septiembre, cuánto tiempo podría durar la suspensión, de acuerdo al cronograma de Sedapal.