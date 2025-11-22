PNP e IPD presentaron el plan de seguridad para deportistas y asistentes a los Bolivarianos 2025

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En el marco de los Juegos Bolivarianos 2025 que se realizarán en Ayacucho y Lima, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), presentaron el plan de seguridad para deportistas y asistentes. La estrategia está destinada a asegurar el entorno para las delegaciones, autoridades y público en general.

PNP a la cabeza de la seguridad del certamen

La planificación ha corrido por parte de la PNP, la misma que la ejecutará cumpliendo con un conjunto de medidas coordinadas para asegurar el orden en las sedes elegidas. Se contempla reforzar el patrullaje preventivo, control de accesos, la seguridad de instalaciones deportivas, la protección de rutas logísticas y un monitoreo en zonas de alto tránsito.

Unidades especializadas de inteligencia, tránsito, gestión de contingencias y atención de emergencias se desplegarán a lo largo de los 15 días que durará el evento. Esto tiene la finalidad de responder de manera rápida y eficiente ante cualquier incidencia que pueda ocurrir.

La presentación realizada el viernes 21 de noviembre en la sede de la Villa Deportiva Nacional (Videna), contó con la presencia del presidente del IPD, Sergio Ludueña. El titular de este organismo destacó el trabajo en conjunto que se ha preparado con la Policía Nacional.

"Nuestro objetivo es ofrecer unos Juegos Bolivarianos seguros y generar confianza en todos los asistentes. Agradezco el esfuerzo de la PNP, que fortalece la imagen del Perú y nos permite avanzar hacia una competencia impecable", sostuvo Ludueña.

Cronograma de los Juegos Bolivarianos 2025

La edición de este certamen deportivo que se desarrollará en dos ciudades peruanas, inició este sábado 22 de noviembre y concluirá el 15 de diciembre. La ceremonia inaugural se realizó en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, mientras que en Ayacucho se hará una aparte en la que recibirá a las delegaciones días después.

A lo largo de estas dos semanas habrán competencias en 19 disciplinas deportivas tanto en la capital como en la 'ciudad de las 33 iglesias'. Participarán Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, además de Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay como invitados.

