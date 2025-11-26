Costa Verde cerrará el jueves 27 de noviembre: Tramo estará inhabilitado por Juegos Bolivarianos

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por la realización de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima, un tramo de la Costa Verde cerrará este jueves 27 de octubre. La competencia de ciclismo que se desarrollará desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, obligará a la inhabilitación de un sector de esta vía rápida que atraviesa la costa limeña.

Casi siete horas de cierre

La Municipalidad de Magdalena del Mar informó a través de sus canales oficiales que el recorrido que le compete a su jurisdicción no estará disponible para el tránsito. Esto debido a una de las pruebas de los Juegos Bolivarianos 2025, en los que el 'Team Perú' buscará más medallas.

"Con motivo de los XX Juegos Bolivarianos 2025 Ayacucho - Lima, informamos a nuestros vecinos que, debido a la competencia de ciclismo contra el reloj, la Costa Verde permanecerá cerrada este jueves 27 de noviembre desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.", indica la publicación del municipio.

Esta disposición afectará a otros distritos por los que atraviesa esta importante vía, debido a los desvíos que se establecerán. Además de Magdalena, están San Miguel, San Isidro, Miraflores y Barranco, siendo este el penúltimo por donde cruza antes de conectarse con Chorrillos.

Frente a esta eventualidad, la comunica pidió la comprensión de los vecinos y usuarios y recomendó tomar las precauciones para evitar contra tiempos. Cabe destacar que la Costa Verde también será escenario de Marcha Atlética (27 de noviembre y 5 de diciembre) y Triatlón y remo costal (3, 5 y 6/12).

¿Cuánto durarán los Juegos Bolivarianos?

La edición 2025 de este certamen deportivo internacional inició el sábado 22 de noviembre con la ceremonia inaugural en la Fortaleza del Real Felipe. Días después en Ayacucho, recibirá a las 17 delegaciones que competirán en 71 distintas disciplinas hasta el domingo 7 del próximo mes.

Hasta el momento, Perú suma 53 medallas, siendo cuarto en la tabla general con 12 preseas de oro. Colombia lidera el medallero con 101 en total, siendo 45 doradas, seguido por Venezuela (94 y 36 O) y Chile que iguala con nuestra delegación nación, pero cuenta con 14 de plata, una más que la representación 'blanquirroja'.

