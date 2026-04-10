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Multas o hasta 30 días de arresto a padres de niños que cometan bullying: ¿Dónde se aplica esta norma?

¿Sabías que los padres ya pueden ser sancionados con multas o 30 días de arresto por el bullying de sus hijos? Conoce todos los detalles de esta norma y en dónde se aplicará.

Sancionan acoso escolar o bullying en Salta.
Sancionan acoso escolar o bullying en Salta. (Adobe Stock)

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/04/2026

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Nueva medida contra el acoso escolar: Los padres podrían enfrentar sanciones como multas o 30 días de arresto si sus hijos incurren en hacer bulying a alguno de sus compañeros. Conoce todos los detalles de esta norma y en dónde será aplicada.

Sanciones a padres por bullying de sus hijos: ¿En dónde?

La lucha contra el acoso escolar da un giro legal. Pues bien, la responsabilidad del bullying ya no recae solo en las instituciones educativas u otras organizaciones, sino directamente en el hogar, de acuerdo a una reforma aprobada el último 7 de abril en la Cámara de Diputados de Salta, en Argentina.

La medida, que se aplicará en la provincia de Salta, incorpora la figura del acoso escolar, donde los adultos deberán actuar frente a estas situaciones; de lo contrario, podrán recibir sanciones. La diputada Socorro Villamayor, impulsora de la medida que modifica el Código Contravencional, precisó que, con esta reforma se busca que los padres tengan un compromiso efectivo con esta problemática.

Cabe destacar que el proyecto fue presentado originalmente por la senadora Bettina Navarro, y debatido en el recinto hasta recibir modificaciones de otras bancadas. Tras la aprobación del texto, fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.

Ley aprobada en Salta.
Ley aprobada en Salta.

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Notificación previa a padres: ¿Qué sanciones o multas recibirían?

La iniciativa busca reforzar la cooperación entre las familias y los colegios, de modo que los conflictos escolares no queden sin respuesta. De acuerdo a la normativa, se establece que, frente a una denuncia o notificación de acoso escolar, los tutores o padres deben comparecer ante un juez contravencional y cumplir con las medidas que se les ordenen. Estas podrán incluir:

  • Pago de multas.
  • Cumplimiento de tareas comunitarias.
  • Asistencia a tratamientos psicológicos.
  • 30 días de arresto domiciliario: Ello quedará como última instancia y puede ser reemplazado si el responsable demuestra voluntad de colaborar para resolver el conflicto y corregir la conducta del menor.

Además, la diputada Socorro Villamayor, indicó que la norma apunta a reforzar la responsabilidad de los adultos a cargo de menores, en línea con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. "Es una responsabilidad automática, no objetiva", precisó. Pese a que la medida fue bien vista por algunas personas en Salta, otros advierten sobre los límites de sancionar a los padres por conductas de sus hijos.

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Antecedentes a la reforma aprobada en Salta

La modificación del Código Contravencional que establece multas económicas para los padres o tutores de menores que cometan actos de bullying o acoso escolar en la provincia de Salta, tiene como antecedente un caso que ha causado gran indignación en Argentina: el tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe.

Un adolescente de 15 años llevó un arma al colegio, salió al baño y abrió fuego contra sus compañeros, impactando contra un menor de 13. "Sanciones para aquellos padres que omiten su deber ante una notificación escolar, para evitar que se siga rompiendo el entramado social", concluyó la diputada Sotomayor.

Es así como la Cámara de Diputados de Salta aprobó una ley que establece multas económicas y hasta 30 días de arresto para los padres o tutores de menores que cometan actos de bullying. La normativa espera la promulgación del Ejecutivo, en Argentina.

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