MTPE exhorta a empleadoras a priorizar teletrabajo u otorgar vacaciones tras medida del Gobierno

Luego de que el Gobierno dispusiera como medida de emergencia el teletrabajo frente a la crisis del gas natural, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo hizo un llamado a las empresas empleadoras a priorizar la virtualidad.

MTPE demanda a empleadores a priorizar trabajo remoto

Este viernes 6 de marzo, el Ejecutivo confirmó que, para garantizar la racionalización de gas en los hogares, se deberá aplicar el trabajo remoto del 9 al 13 de marzo. Será obligatorio para empresas públicas y opcional para privadas.

Frente al anuncio, el MTPE exhortó a los empleadores, mediante un comunicado oficial, a priorizar esta medida en sus empresas "para garantizar la continuidad de los servicios", conforme a la Ley del Teletrabajo y su Reglamento.

El sector de Trabajo precisó que, en caso no se permita aplicar esta modalidad "por la naturaleza de las actividades" de la compañía, el empleador otorgue vacaciones pendientes de goce o vacaciones adelantadas.

Además, demandó "adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, sin que ello implique afectar los derechos fundamentales de los trabajadores".

COMUNICADO 📢 pic.twitter.com/WX0zqeLPv3 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) March 7, 2026

"Estas decisiones alteran el normal funcionamiento del país"

Frente al anuncio del Ejecutivo, la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) expresó su "profunda indignación" por esta gestión de la crisis energética causada por el desabastecimiento del gas natural, calificando la medida adicional como "inaudita".

"Resulta absolutamente inaceptable que la respuesta del Estado sea, en la práctica, detener el normal funcionamiento del país. El Perú no puede darse el lujo de paralizar su actividad educativa, productiva y económica", se lee en el comunicado.

En ese sentido, sostuvo que las medidas conllevan a una situación preocupante que implica una "paralización parcial de la economía y alteran el normal funcionamiento del país", trasladando "malas políticas públicas a estudiantes, familias, empresas y trabajadores".

Asimismo, finalizaron su comunicado exigiendo al gobierno de José María Balcázar revertir el teletrabajo y las clases remotas como medidas ante esta crisis.

"Detener el país nunca puede ser la solución. Exigimos al Gobierno dar marcha atrás con esta decisión. No podemos normalizar las continuas restricciones a las libertadas que venimos sufriendo en los últimos años", indicaron.

Por su parte, el gremio de escuelas privadas, conformado por redes educativas como Innova Schools, Futura Schools y ASDIEP, emitió un comunicado "lamentando profundamente" la decisión y proponiendo que la virtualidad sea una opción libre para su sector.

