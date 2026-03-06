Premier Miralles sobre emergencia en Megantoni por fuga de gas: "La estamos atendiendo desde el primer día"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles se pronunció sobre la situación de emergencia que se vive actualmente debido al desabastecimiento de GNV tras una fuga en Megantoni (Cusco). Según precisó, el Gobierno peruano se encuentra brindando la atención correspondiente, desde que tomaron conocimiento.

Gobierno priorizaría atención ante emergencia en Megantoni

Durante la ceremonia de resultados del comercio exterior 2025, la presidenta del Consejo de Ministros no dudó en resaltar que el actual Gabinete Ministerial que lidera, se encuentra "presente" ante las distintas alertas en diversas partes del país, respecto a otros temas.

En tal sentido, Miralles indicó que el Ejecutivo está empleando acciones de "urgencia" frente a las emergencias como por ejemplo, la grave afectación en distintas regiones debido a los desastres naturales generados por intensas lluvias.

Asimismo, ocurriría en el caso de emergencia reportada en la última semana luego que se produjo la fuga de un ducto de la empresa Transportadores de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, en Cusco. Al respecto, indicó que la situación se está "atendiendo" desde el primer día en que ocurrió.

Evalúan crisis

Además, indicó que se cuenta con equipo "completo" que se encuentra realizando una evaluación constante de la crisis del desabastecimiento de gas natural, lo cual ha afectado a miles de ciudadanos que se desempeñan como taxistas, transportistas y en otros rubros.

"Somos un Gabinete presente, por ello estamos actuando con urgencia y responsabilidad frente a los desafíos. Hemos tenido una emergencia por la zona del Cusco, en Megantoni y estamos atendiendo desde el primer día con un equipo bastante completo (...)" dijo ante la prensa, este viernes 6 de marzo.

Según Miralles, desde el Ejecutivo se busca generar respuestas adecuadas para evitar impactos negativos en la economía peruana ante dicho incidente. "Esta situación demuestra la importancia que le da este Gobierno a la atención cercana a las necesidades del ciudadano", agregó.

Otras prioridades

En esa línea, la premier indicó que una de las prioridades del Estado es atender a la población frente a los riesgos e impacto que sufrieron ante la llegada del fenómeno El Niño Costero. Por ello, recordó que los ministros de Estado viajaron hasta diversas regiones para supervisar las acciones que se están tomando.

De tal modo, ratificó que también es prioridad garantizar un proceso electoral transparente, ordenado y confiable y, mantener una firme lucha contra la inseguridad ciudadana.

En conclusión, la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, explicó que el Ejecutivo viene prestando atención ante la emergencia en Megantoni.