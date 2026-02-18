PNP capturó a integrantes de 'Las Hienas del Mal': Mujer intervenida murió tras intentar huir por el techo

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo dentro de un búnker ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Según se conoció, buscaban capturar a los integrantes de la banda criminal 'Las Hienas del Mal'; sin embargo, durante la intervención una de las implicadas perdió la vida tras intentar huir.

PNP ejecutó operativo en búnker

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el operativo que, se llevó a cabo en horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero, estuvo a cargo de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal, logrando desarticular a dicha banda criminal.

En tal sentido, se conoció que se capturó a ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, tratándose de tres varones y dos mujeres, una de ellas, perdió la vida luego de que intentó huir por el techo del predio al darse cuenta de la intervención policial. Los sujetos operaban en el tercer piso de un edificio ubicado en SMP, por lo que la fémina falleció al caer de una altura considerable.

"Esta persona en el momento de quererse poner en buen recaudo para neutralizar su detención, al igual que otros intervenidos más, ha perdido la vida (...) Para los ciudadanos extranjeros que nos están escuchando, si no actúan como seres humanos, en la persecución van a terminar así y nosotros asumimos la responsabilidad", dijo el coronel a cargo del operativo.

Cabe menciona que, no solo la mujer que perdió la vida intentó huir previamente, sino que los otros implicados que también se encontraban en el edificio, pretendieron evadir a la PNP; sin embargo, no lo lograron.

Autoridades incautaron armas, explosivos y demás

Durante el operativo, la Policía Nacional incautó tres armas de fuego (dos pistolas y un revolver), al menos 70 municiones, así como diversos tipos de drogas y dos motocicletas. Asimismo, hallaron seis celulares, en los cuales habría contenido que evidenciaría los delitos que cometieron.

Se trata de videos en donde se les ve posando con armas, por lo que las autoridades presumen que la banda se dedicaría a la extorsión. Esta teoría se fortalecería debido a que también se hallaron ocho artefactos explosivos, tipo dinamita.

"Hay videos donde están posando con armas de fuego, la típica de estos delincuentes y que ellos, estos videos los utilizan para extorsionar a sus víctimas", dijo a la prensa.

De esta manera, efectivos policiales capturaron a integrantes de una banda criminal que operaba desde SMP. Durante el operativo, una mujer perdió la vida debido a que intentó huir por el techo.