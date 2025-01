¡Crítico! 80% de producción del mango se ha perdido, alerta mesa técnica: "La pérdida es exorbitante"

En diálogo con Exitosa, el vicepresidente de la mesa técnica del mango en Piura, Jenner Julca, informó que el 80% de la producción se ha perdido y advirtió de pérdidas económicas exorbitantes.

En conversación con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', el especialista indicó que el Estado debería controlar que la fruta sea comercializada de manera legal y apuntó que no tienen los recursos para realizar los trabajos que exige el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

"La pérdida es el 80% de nuestra producción al suelo, el 20% a penas se ha vendido. El Estado debe controlar que la fruta sea comercializada de manera legal (...) No tenemos los recursos para hacer los trabajos que exige Senasa de hacer huecos, enterrarlo, curarlo, echarle productos para que la mosca no prolifere", declaró.

Asimismo, Jenner Julca alertó que la sobreproducción de mango generará una gran proliferación de moscas en las cosechas y recomendó empezar lo antes posible con una campaña de fumigación.

Por otro lado, el vicepresidente de la mesa técnica del mango en Piura criticó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, por pedir a los agricultores que no planten más mangos en los próximos tres años.

En esa misma línea, el experto instó al Gobierno a trabajar en conjunto para buscar nuevos mercados para ofrecer dicha fruta.

"Debemos buscar otras ventanas. Lamentablemente, coincidimos con Brasil y Ecuador, países que producen en la misma época y fecha. ¿Y si buscamos otro mercado como China? ¿Por qué no nos ayudan a ir a esos mercados y ofrecer nuestra fruta? (...) Decir que no siembren más, es como decir que no cobre en tres años, eso no es una solución", añadió.