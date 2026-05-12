Expolicía que provocó la muerte de su hija continúa prófugo: Mininter eleva a S/ 100 mil la recompensa

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio del Interior elevó a 100 mil soles la recompensa para quienes brinden información que permita capturar a Idubis Trujillano Bustamante, condenado a cadena perpetua por uno de los casos más impactantes ocurridos en el país.

El exsuboficial de la Policía Nacional fue hallado culpable de abusar sexualmente de su menor hija de 12 años, embarazarla y causar posteriormente su muerte. El crimen salió a la luz en el año 2022, luego de que las autoridades intervinieran el velorio de la menor ante sospechas sobre las causas reales de su fallecimiento.

La fiscalía intervino en pleno velorio, se llevó el cuerpo a la morgue para hacer el análisis y se logró determinar todo lo anteriormente mencionado.

Fugó de hospital en Chiclayo en el 2024

A pesar de la severidad de su sentencia, el ex agente logró burlar la seguridad penitenciaria el pasado 28 de agosto de 2024. La fuga ocurrió cuando fue llevado a una consulta médica en el Hospital Regional de Lambayeque, en Chiclayo. Por este hecho, dos agentes del INPE están bajo investigación por presunto favorecimiento a la fuga.

Hasta el año pasado, el monto ofrecido en el sistema de recompensas era de 50 mil soles; sin embargo, la nula respuesta del entorno del prófugo obligó a duplicar la cifra este año. Se espera que este incentivo económico permita que ciudadanos con información relevante rompan el silencio.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Aumentan a 100 mil soles la recompensa por información que permita capturar a Idubis Trujillano Bustamante, expolicía sentenciado a cadena perpetua por abusar, embarazar y provocar la muerte de su menor hija.



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¿Por qué fue detenido Idubis Trujillano?

Trujillano Bustamante dejó en shock en toda su comunidad por cometer el atroz crimen. El fatídico suceso se registró en Ferreñafe, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en una vivienda que el expolicía alquilaba y donde residía junto a sus tres menores hijos.

Según se reveló, los ataques contra la menor iniciaron en agosto del 2021 cuando la llevó a una fiesta en Incahuasi y luego violarla y amenazarla para que no lo delate. Sin embargo, la menor perdió la vida el 3 de enero del 2022 en un centro de salud con ocho meses de gestación.

Tras lograr que se practique una necropsia a los restos de la menor y una prueba de ADN al feto, se determinó que la niña había sido víctima de violación y que el padre de ella era a la vez progenitor del bebé que llevaba en el vientre.

Al ser detenido, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, dictó cadena perpetua contra Trujillano. La instancia judicial también dispuso que el sentenciado pague S/ 5 mil por concepto de reparación civil.

La elevación del monto a 100 mil soles refleja la urgencia del Estado por recapturar a un criminal de alta peligrosidad cuya libertad representa una afrenta a la justicia. La captura de Trujillano Bustamante es prueba necesaria para la integridad de los sistemas de custodia hospitalaria y penitenciaria en el país.