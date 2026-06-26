Otorgarán BONO de S/500 en cinco regiones de Perú: ¿Quiénes se verán beneficiados con el subsidio?

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) otorgará bono de S/500 en cinco regiones del país. Conoce quiénes se verán beneficiados con el subsidio económico, según la Resolución Ministerial N° 239-2026-Vivienda.

Bono BAE de S/500: ¿Quiénes serán beneficiados?

155 bonos de arrendamiento de vivienda para emergencia (BAE) será entregada en cinco regiones del país, de acuerdo a lo señalado en la Resolución Ministerial Nº 239-2026-Vivienda, publicada el viernes 26 de junio en el Diario Oficial El Peruano. El MVCS dio a conocer los detalles de esta vigésima convocatoria del 2026.

De acuerdo a la normativa vigente, el bono BAE es un mecanismo de intervención temporal del Estado ante una emergencia, que consiste en dar S/500 mensuales a las familias cuyas viviendas se han visto afectadas hasta el punto de ser declaradas como colapsadas o inhabitables debido a los desastres naturales como inundaciones, huaicos o terremotos.

Esta nueva convocatoria del Ministerio de Vivienda responde a la situación crítica que viven algunas familias del país debido a las intensas precipitaciones pluviales (lluvias). Con este subsidio económico, se permite a los beneficiarios poder costear el alquiler de un espacio seguro con los servicios básicos por un plazo de hasta dos años.

¿En qué regiones se otorgará el subsidio económico?

La resolución detalla que el Bono BAE es entregado en oficinas del Banco de la Nación, permitiéndole así a las familias en situación de vulnerabilidad poder conseguir una vivienda segura hasta lograr su reubicación. De acuerdo al documento oficial, el subsidio de S/500 se dará en cinco regiones del Perú: Áncash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Lima.

Tabla con las zonas que se verán beneficiadas con Bono BAE.

La relación de potenciales beneficiarios se publicará al día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano en los siguientes portales oficiales que indica el Ministerio de Vivienda:

Sedes digitales del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda). Así como en el siguiente ENLACE.

Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios que se revelaron líneas más arriba.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono BAE?

Estar empadronado por la municipalidad distrital.

por la municipalidad distrital. Vivienda calificada como colapsada e inhabitable.

Ser dueño de la vivienda, no inquilino ni guardián.

de la vivienda, no inquilino ni guardián. Ningún miembro de la familia debe tener otra vivienda en la misma región.

Finalmente, la resolución ministerial señala que la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS es responsable de verificar el cumplimiento de lo dispuesto y realizar el seguimiento, de conformidad con lo establecido en la Ley que crea el Bono BAE (Ley 31526) y su reglamento.

El subsidio otorgado mediante el Bono BAE consiste en un pago mensual de S/500 que puede entregarse por un periodo máximo de dos años. El Ministerio de Vivienda precisó que este dinero será entregado a las regiones de Áncash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Lima.