¡Atención Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú!: Gobierno oficializa nueva escala de sueldos

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno del Perú ha oficializado un incremento en la remuneración consolidada para los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esta normativa reemplaza los montos previos y busca actualizar los ingresos de los efectivos en actividad.

Esta actualización responde a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026. Según el Decreto Supremo N.° 112-2026-EF, el financiamiento proviene de los presupuestos institucionales de Defensa e Interior, sin generar gastos extra al Tesoro Público.

Nuevos montos para oficiales y suboficiales

El decreto detalla una estructura de ingresos renovada para todo el personal. A continuación, se presentan los montos consolidados mensuales para el escalafón de oficiales, que abarca desde el rango de General de División hasta Alférez, reflejando el compromiso institucional con el personal castrense y policial:

General de División/Vicealmirante/Teniente General: S/ 12,688.04

General de Brigada/Contraalmirante/Mayor General/General PNP: S/ 12,377.18

Coronel/Capitán de Navío: S/ 10,226.56

Teniente Coronel/Capitán de Fragata/Comandante: S/ 6,332.60

Mayor/Capitán de Corbeta: S/ 4,816.38

Capitán/Teniente Primero: S/ 4,003.08

Teniente/Teniente Segundo: S/ 3,342.03

Subteniente/Alférez de Fragata/Alférez: S/ 3,263.36

Asimismo, el personal de suboficiales y técnicos también experimenta un ajuste en sus escalas salariales. Este escalafón comprende los niveles desde Técnico Jefe Superior hasta Suboficial de Tercera, garantizando que todos los grados reciban esta actualización de acuerdo con su nivel remunerativo específico:

Técnico Jefe Superior/Supervisor/Sub Oficial Superior: S/ 3,949.79

Técnico Jefe/Inspector/Sub Oficial Brigadier: S/ 3,790.22

Técnico Primera/Técnico de Primera/Sub Oficial Técnico de Primera: S/ 3,525.18

Técnico Segunda/Técnico de Segunda/Sub Oficial Técnico de Segunda: S/ 3,298.07

Técnico Tercera/Técnico de Tercera/Sub Oficial Técnico de Tercera: S/ 3,114.80

Sub Oficial de Primera: S/ 3,023.96

Sub Oficial de Segunda: S/ 2,967.87

Sub Oficial de Tercera: S/ 2,924.82

Transparencia en los beneficios pensionarios

La normativa incluye una medida para los pensionistas de las FF. AA. y la PNP. Se implementa el concepto "Monto Total Pensionario", que agrupa la remuneración consolidada y los reajustes correspondientes en una sola línea informativa dentro de sus boletas de pago.

FF.AA. y PNP serán beneficiados.

Esta gestión tiene un carácter meramente informativo y transparente. Según el DS, esta consolidación no altera la naturaleza ni las condiciones legales de los conceptos, permitiendo que los beneficiarios identifiquen con precisión sus ingresos totales percibidos por dicho concepto.

Para asegurar la correcta implementación, el Ministerio de Economía y Finanzas realizará de oficio la actualización de estos nuevos montos en el sistema AIRHSP. Este proceso administrativo es fundamental para que el registro centralizado de planillas contenga la información vigente y actualizada.