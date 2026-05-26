Defensoría exige a la MML construir muros de contención en la vía de Pasamayito tras constantes accidentes

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que debía ser una ruta que una los distritos de San Juan de Lurigancho y Comas en menos tiempo, se ha convertido en una trampa mortal para los cientos de ciudadanos que circulan por la Vía Pasamayito. Esta arteria ubicada en la zona de Collique en Comas, ha reportado decenas de accidentes desde su puesta en operación ocasionando pérdida de vidas y cuantiosos daños materiales.

Exigen construcción de muros de contención

Precisamente, muy cerca de este lugar, un camión cisterna, que cargaba GLP, se volcó en la avenida Revolución el pasado 20 de mayo. Por ello, la Defensoría del Pueblo realizó una visita a la parte alta de Comas para constatar las deficiencias que existen en esta concurrida avenida.

Luego de esta supervisión, la entidad emitió un comunicado donde hacen una exigencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima con urgencia. En ese pronunciamiento le piden a la comuna la revisión de la señalización en la Vía Pasamayito y la colocación de muros de contención para evitar mayores accidentes en adelante.

Según detallaron, los rompemuelles instalados en esta arteria no tendrían la distancia suficiente para frenar la velocidad de los vehículos y contener la peligrosidad de los mismos.

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La Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad Metropolitana de Lima la instalación de muros de contención y la revisión de la señalización... pic.twitter.com/44YT0kvc58 — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) May 25, 2026

"En atención a los reiterados accidentes que se vienen produciendo en lo que va del año en la vía conocida como "Pasamayito", la Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad Metropolitana de Lima la instalación de muros de contención a lo largo de su longitud y la revisión de los medios y señalética llamados a controlar los altos niveles de velocidad en la zona", indicaron.

Accidentes en Pasamayito

Es importante precisar que el reciente accidente no dejó víctimas mortales, pero si daños al ornamento público. Sin embargo, en el 2025 un camión de carga se estrelló contra un inmueble ocasionando la muerte de tres personas. Vecinos de esta zona de Collique han pedido a las autoridades en repetidas ocasiones que se puedan realizar mejor en busca de prevenir siniestros.

"Informaron a los comisionados de la Oficina Defensorial de Lima Norte que el número de gibas o rompemuelles existentes no tendría la distancia necesaria para disminuir a tiempo la velocidad de las unidades de transporte que recorren por la vía, razón por la cual demandan su revisión y aplicar los correctivos que sean necesarios", añadieron.

En resumen, la Defensoría del Pueblo exigió a la Municipalidad Metropolitana de Lima la colocación de muros de contención en la Vía Pasamayito ante los constantes accidentes reportados.