Universitario: Los resultados que necesita la 'U' para avanzar a los octavos de la Copa Libertadores

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para que Universitario salte a la cancha del Estadio Monumental para recibir a Deportes Tolima en lo que será la fecha final de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas llegan a este cotejo luego de dos empates consecutivos ante Nacional en Montevideo y frente Moquegua FC por el Torneo Apertura.

Los resultados que necesita Universitario

Con cinco puntos en la tabla de posiciones, los dirigidos por Héctor Cúper solo necesitan ganar, es decir sumar de a tres por cualquier marcador, para clasificar a los octavos de final. Con ello, sumarán ocho unidades y dejarán en siete a los colombianos que podrían quedarse fuera de toda competencia internacional.

Sin embargo, otros resultados podrían dejarlo con vida a nivel Conmebol. En primer lugar, con un empate y si Nacional no le gana a Coquimbo, accederán al repechaje de la Copa Sudamericana. Este escenario también se da si es que pierde contra Deportes Tolima y los uruguayos caen derrotados frente a los chilenos.

No obstante, en caso de una derrota ante los colombianos y si en Montevideo hay una igualdad, los actuales campeones de la Liga 1 quedarán eliminados de toda competencia. Una panorama sombrío para los merengues quienes no han realizado una buena Copa, pero que a pesar de ello continúan con vida.

Universitario tiene que vencer a Deportes Tolima en la Copa Libertadores.

Universitario y su posible alineación

Todo está listo para que la pelota ruede en el Estadio Monumental en la fecha final de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello, Héctor Cúper ya tendría su oncena titular la cual necesita de una victoria urgente para mantenerse en carrera internacional.

En el arco, Miguel Vargas volverá tras descansar en el torneo local, mientras que la defensa será la misma en Montevideo: Fara, Santamaría, y Rivero como último hombre. Los carrileros seguirán siendo Andy Polo y José Carabalí.

En la volante tampoco habrá grandes novedades ya que Jairo Concha, Héctor Fertoli y Martín Pérez Guedes repetirán el plato. Adelante es donde habrá una sola variante con el ingreso de Lisandro Alzugaray junto a Alex Valera.

Posible once de Universitario: Vargas; Fara, Santamaría, Riveros; Polo, Pérez Guedes, Fértoli, Concha, Carabalí; Valera y Alzugaray.

En resumen, Universitario necesita ganar sí o sí para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores en el duelo ante Deportes Tolima. Los cremas llegarían a ocho unidades y serían inalcanzables para Nacional o los colombianos.