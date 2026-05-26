Pensión 65: Conoce si eres beneficiario de la subvención de S/350 en junio de 2026

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte del Programa 65, cada bimestre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) deposita un subsidio económico de S/350 a aquellos adultos mayores del Perú que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad por no haber aportado al sistema de jubilación durante sus años de trabajo.

En ese sentido, cumpliendo con su cronograma oficial de pagos, establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 000031-2026-MIDIS/P65-DE, el MIDIS efectuará un nuevo aporte este mes de junio. En esta nota te contamos si eres beneficiario y cuándo podrás recibir la referida subvención.

Pensión 65: ¿Cuándo se empieza a cobrar la tercera subvención?

Ya hay dos primeros pagos bimestrales del programa de Pensión 65 que se han efectuado en lo que va del año. Sin embargo, los beneficiarios del programa social aún tienen otros cuatro pagos más que podrán recibir.

Según el cronograma oficial de pagos, los próximos se darán en las siguientes fechas:

Mayo-Junio: pago lunes, 1 de junio de 2026; en ETV jueves, 9 de julio de 2026

pago lunes, 1 de junio de 2026; en ETV jueves, 9 de julio de 2026 Julio-Agosto: pago lunes, 3 de agosto de 2026; en ETV jueves, 10 de septiembre de 2026

pago lunes, 3 de agosto de 2026; en ETV jueves, 10 de septiembre de 2026 Setiembre-Octubre: pago lunes, 5 de octubre de 2026; en ETV miércoles, 11 de noviembre de 2026

pago lunes, 5 de octubre de 2026; en ETV miércoles, 11 de noviembre de 2026 Noviembre-Diciembre: pago lunes, 30 de noviembre de 2026; en ETV viernes, 8 de enero de 2027.

Cabe destacar que la primera fecha indica el inicio del cobro en agencia del Banco de la Nación, mientras que la segunda precisa el cobro en Empresas Transportadoras de Valores, que llegan a zonas rurales alejadas donde no hay bancos.

¿Cómo saber si eres beneficiario de Pensión 65?

Para consultar si accedes al monto de S/350 el próximo lunes 1 de junio de 2026, solo necesitas tu número de DNI y seguir estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial del programa o al siguiente LINK.

del programa o al siguiente LINK. Ingresa tu número de DNI.

Digita los 4 dígitos de la imagen.

Verifica si estás en el padrón de beneficiarios de octubre 2025 solo dando clic en el cuadro de "Buscar".

Si necesitas saber si eres parte del programa Pensión 65, si cumples con los requisitos o si quieres conocer el motivo de tu suspensión, puedes acceder vía online al servicio digital habilitado por la entidad.

Asimismo, te indicamos que también puedes cambiar el lugar de pago escribiendo al correo [email protected], mediante el cual deberás brindar tu número de DNI, teléfono de contacto y dirección actual.