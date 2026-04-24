Cronograma de pagos ONP en mayo 2026: Conoce AQUÍ las FECHAS clave para cobrar tu pensión

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el cronograma oficial de pagos para los pensionistas peruanos afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para el mes de mayo del 2026, de acuerdo al último reporte aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cronograma de pago ONP en mayo: Desembolso de pensiones

La pensión de la ONP es fundamental porque garantiza un ingreso económico mensual y vitalicio a jubilados, brindando seguridad y tranquilidad para la vejez. En ese marco, se da a conocer el cronograma de pago correspondiente para el mes de mayo.

Los afiliados a la ONP podrán acceder desde el 8 de mayo a sus pagos a través de agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios, garantizando comodidad y seguridad en el proceso. La medida aplica para aquellos que forman parte de regímenes del Decreto de Ley N.º 19990, 18846 y N.º 20530, entre otros.

Es importante mantenerse alerta ante posibles fraudes y no compartir claves secretas con desconocidos cuando se dirijan a cobrar su dinero. Los pensionistas que necesiten más información pueden consultar los canales oficiales en el portal institucional de la ONP.

Pago ONP al régimen Decreto Ley N.º 19990

De acuerdo al cronograma oficial, quienes comenzarán a cobrar su pensión ONP serán los afiliados del régimen Decreto Ley N.º 19990, acorde a la inicial de su apellido paterno, para evitar inconvenientes. Las fechas clave y de forma escalonada para obtener su dinero son los siguientes:

Apellidos paternos de la A - C: 8 de mayo.

Apellidos paternos de la D - L: 11 de mayo.

Apellidos paternos de la M - Q: 12 de mayo.

Apellidos paternos de la R - Z: 13 de mayo.

Convenios internacionales: 15 de mayo.

Incluye pensionistas Ley N° 27803. Asimismo, se precisó que el pago a domicilio se dará del 14 al 23 de mayo.

Decreto Ley N° 18846

Los pensionistas de este régimen podrán recibir su dinero a través de cuentas bancarias en Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif el14 de mayo. Mientras que el pago a domicilio será del 18 al 23 de mayo.

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo.

Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 18 al 23 de mayo.

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo.

Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo.

Ley N° 26790 - pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo

Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo.

Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo.

De esta forma, los jubilados que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) pueden revisar el cronograma de pagos ONP de mayo 2026 para saber en qué fecha podrán cobrar su dinero sin inconvenientes.