Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este viernes 14 de noviembre?

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio del dólar es una variable económica fundamental con un impacto significativo en la economía global y local, incluyendo Perú. Por ello, si estás pensando en cambiar o comprar esta divisa, lo ideal es que sepas cuál es su cotización en la jornada de este viernes, 14 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

El dólar en Perú ha mostrado una alta volatilidad en los primeros meses del año. Saber el comportamiento de esta moneda estadounidense en nuestro país es esencial para tomar mejores decisiones financieras, comerciales y personales, adaptándose a los cambios del mercado de forma más estratégica.

En ese marco, una entidad que te permite conocer el tipo de cambio para la compra y venta es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), de forma diaria. El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brinda el valor oficial usado para fines tributarios y aduaneros en el Perú.

A continuación te mostramos cuál es la cotización del dólar en Sunat para este viernes, 14 de noviembre, ya que los cambios bruscos en su precio pueden indicar o generar cambios en la inflación y la estabilidad económica del país:

VIERNES, 14 DE NOVIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.361 S/ 3.368

Tipo de cambio mercado paralelo

Los valores reflejados en el portal oficial de Sunat revelan una leve variación sobre el precio del dólar: ¡una baja!, en comparación al día de ayer, 13 de noviembre, cuando la compra era de S/3.362 y la venta de S/3.372.

Otros datos a tener en cuenta para cuidar tu poder adquisitivo y la economía de tu hogar es el tipo de cambio en el mercado paralelo o las principales casas de cambio. Pues bien, según la página de cuantoestaeldolar.pe, esta divisa tiene el siguiente precio este viernes:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.355| Venta S/ 3.380

Cabe destacar que durante este 2025, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.29% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar ayer, 13 de noviembre

El precio del dólar en el país cerró el jueves, 13 de noviembre en 3,3740, (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3656, con un máximo de 3,730 y un mínimo de 3,3580, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Por qué es importante saber a cuánto cerró esta divisa? Pues bien, muchas personas y empresas en Perú guardan sus ahorros en dólares o invierten en activos que están denominados en dólares y saber cuál es el comportamiento de esa moneda te permitirá tomar mejores decisiones financieras.

Así cerró el dólar, ayer 13 de noviembre.

Así que saber el precio del dólar en Perú es esencial para entender y anticipar las fluctuaciones económicas que puedan afectar tus finanzas y la estabilidad económica del país, especialmente en la jornada de este viernes, 14 de noviembre.