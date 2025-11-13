¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú?: Revisa el tipo de cambio de este jueves, 13 de noviembre

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en invertir o cambiar dólares este jueves, 13 de noviembre, lo ideal es que primero tengas en cuenta cuál es su precio actual y el tipo de cambio para la compra y venta. Descubre en esta nota cuál es el comportamiento de esta divisa.

Precio del dólar este jueves 13 de noviembre

El sol es la moneda oficial del Perú, pero ello no significa que todas las transacciones se realicen a través de dicha moneda, ya que muchos no dudan en hacer uso de dólares, ya sea para inversiones o adquirir productos con esa divisa en territorio nacional.

Por ello, te recomendamos que te informes constantemente sobre temas relevantes que puedan afectar a tu empresa o la economía de tu hogar, esto con el fin de que estés preparado ante posibles variaciones de esta moneda estadounidense. Además, ten en cuenta que si hay más demanda que oferta (escasez de dólares), el dólar sube; si hay más oferta que demanda (abundancia de dólares), el precio baja.

Una de las entidades del Estado que te permite estar al día sobre cuál es la fluctuación del dólar en Perú, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Los valores que se refleja en su portal oficial, representan la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.362 S/ 3.372

Tipo de cambio en mercado paralelo

Las cifras reflejadas líneas más arriba nos muestran una leve variación del precio del dólar, en comparación al día de ayer, 12 de noviembre, puesto que la compra era de S/3.555, mientras que la venta costaba S/3.666.

¿Por qué varía? Pues bien, el valor de esta divisa fluctúa debido a factores clave como tasas de interés en EE. UU., inestabilidad política y económica. La oferta y demanda del dólar en los mercados financieros globales es lo que genera estos cambios constantes en su precio. En ese marco, es ideal también conocer cuánto está el dólar en el mercado paralelo o casas de cambio este jueves.

El dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe. Las casas de cambio informales suelen tener precios atractivos, pero asegúrate de que sean confiables y seguras para evitar riesgos en tus transacciones.

BCRP: Así cerró el tipo de cambio ayer

El precio del dólar en el país cerró ayer, 12 de noviembre en 3,3700, (con una apertura de 3,3700). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,3672, con un máximo de 3,3710 y un mínimo de 3,3650, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

Así que si estabas pensando en comprar o cambiar dólares, primero es saber su precio en Perú y el tipo de cambio en la jornada de este jueves, 13 de noviembre, para tomar las mejores decisiones financieras.