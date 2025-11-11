Precio del dólar HOY en Perú: Cotización del tipo de cambio este martes, 11 de noviembre

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Estás pensando en cambiar dólares? Revisa cuál es la cotización de la moneda estadounidense en Perú en la jornada de este martes, 11 de noviembre, para tomar la mejor decisión financiera.

Así cotiza HOY el tipo de cambio del dólar

Noviembre llega con buenas noticias para los trabajadores, ¿por qué? Pues bien, a fines de este mes se realizaría el primer desembolso de los fondos de la AFP, beneficiando a miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), pero eso no es todo, ya que en la quincena las empresas deben realizar el segundo pago de la CTS conforme a la Ley N.º 32322.

En ese marco, muchos buscan invertir ese dinero o cambiarlo a dólares, por lo cual, están pendientes sobre cuál es el comportamiento de esa divisa diariamente para no tener pérdidas y proteger su poder adquisitivo. Una de las entidades oficiales que le permite estar al día sobre el valor de la moneda estadounidense en nuestro país, precisamente en el tipo de cambio, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

A continuación te revelamos cuáles son los valores reflejados en su portal oficial, respecto a la compra y venta para el día de hoy, martes, 11 de noviembre, ¡toma nota!

MARTES, 11 DE NOVIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: COMPRA VENTA S/ 3.366 S/ 3.380

¿Tendencia a la baja? Precio del dólar en mercado paralelo

Los valores reflejados líneas más arriba, en medio de la incertidumbre política y próximos comicios electorales en el país, revelan una leve variación a la baja, en comparación al precio del dólar de ayer, 10 de noviembre, que según Sunat era de S/. 3.370 para la compra y S/3.381 para la venta.

Otros datos a tener en cuenta al momento de averiguar el precio de esta divisa es los valores reflejados en el mercado paralelo o casas de cambio. Aunque no tiene carácter oficial el tipo de cambio paralelo, refleja con mayor precisión el comportamiento real del mercado cambiario. Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio para hoy es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.385.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Otra entidad del Estado que te permite saber a cuánto cerró esta divisa es el Banco Central de Reserva (BCRP), que el que te revelamos a continuación:

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, 10 de noviembre, en 3,3690, (con una apertura de 3,3705), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3712, con un máximo de 3,3770 y un mínimo de 3,3660.

Así cerró el dólar ayer, 10 de noviembre.

Así que si estás pensando en invertir o cambiar dólares, ten en cuenta que tuvo una leve variación en la jornada de este martes, 11 de noviembre, según los datos reflejados por la Sunat y en el mercado paralelo o casas de cambio.