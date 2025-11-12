¿Cuánto está el dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este miércoles, 12 de noviembre

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú, hoy, miércoles 12 de noviembre, se mantiene en constante variación debido a factores internos y externos. Así que si buscas invertir con esta divisa, lo ideal es conocer su valor y tipo de cambio para la compra y venta.

Precio del dólar este 12 de noviembre

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes de la economía del mundo, dado que es una de las divisas que hace parte de intercambios financieros globales. Por ello, mantenerse informado del precio del dólar a través de fuentes confiables te permite anticiparte a cambios que podrían impactar en tu economía.

Además, la importancia de saber el comportamiento de esta divisa en Perú, recae en cómo afecta directamente el poder adquisitivo de los consumidores, así como el costo de productos importados, ya que si el dólar sube, esos artículos pueden volverse más caros, lo que puede generar inflación.

Una entidad del Estado que te permite estar al tanto sobre la fluctuación del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), quien publica diariamente el tipo de cambio de la moneda estadounidense y sirve como base para fines fiscales y administrativos. A continuación te damos a conocer cuál es el valor de esa divisa este miércoles.

¿Bajó el precio del dólar? Las cifras dadas a conocer líneas más arriba reflejan una leve variación a la baja, en comparación a los dos últimos días. Pues bien, el día de ayer, martes 11 y el lunes 10 de noviembre, el tipo de cambio de la divisa eran los siguientes, según SUNAT:

Lunes 10 de noviembre: Compra a S/ 3.370 - Venta a S/ 3.381.

Martes 11 de noviembre: Compra a S/ 3.366 - Venta a S/ 3.380.

Tipo de cambio mercado paralelo

Recuerda que el valor del dólar en el Perú fluctúa debido a varios factores, como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional.

En ese marco, también debes tener en cuenta el tipo de cambio en mercado paralelo (casas de cambio), que refleja con mayor precisión el comportamiento real del mercado cambiario. Según el cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente en la mañana de este 12 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.375.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, 11 de noviembre, en 3,3660, (con una apertura de 3,3650), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3583, con un máximo de 3,3660 y un mínimo de 3,3530, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Es así como se reportó que el dólar cayó este miércoles, 12 de noviembre, en el mercado paralelo. Saber el precio de esta divisa te permite tomar decisiones más informadas que ayuden a cuidar tu economía.