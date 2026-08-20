¿Cuándo preocuparse? Los 4 tipos de dolores físicos que no deberías ignorar y que podrían ser señales de alerta temprana

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Especialistas advierten que determinadas cefaleas, dolores abdominales, molestias en el pecho y problemas de espalda pueden estar relacionados con afecciones que requieren atención médica.

Llegar a la mediana edad suele estar acompañado de cambios físicos que pueden hacer que determinadas molestias parezcan normales. Un dolor de cabeza después de una jornada agotadora, una molestia en la espalda o cierta incomodidad abdominal pueden atribuirse fácilmente al estrés, la falta de descanso o el envejecimiento. No obstante, la persistencia de estos síntomas puede ser una señal para consultar con un profesional de salud.

Dolor de cabeza y abdomen

Las cefaleas pueden tener causas frecuentes como la deshidratación, falta de sueño, estrés, fatiga visual o consumo de alcohol. Sin embargo, cuando el dolor permanece y no mejora con analgésicos habituales, conviene buscar una evaluación médica.

Una de las posibilidades señaladas por la especialista es la apnea obstructiva del sueño, que puede provocar dolores de cabeza al despertar y estar acompañada de ronquidos, sequedad en la garganta y somnolencia durante el día. También existen cefaleas que pueden estar relacionadas con una presión arterial muy elevada.

Otro cuadro que requiere especial atención es un dolor localizado en un solo lado de la cabeza, acompañado de sensibilidad en la sien, molestias al peinarse o dolor en la mandíbula al masticar. Estos síntomas pueden corresponder a arteritis temporal y, en casos avanzados, generar problemas de visión.

En el caso del abdomen, una molestia persistente puede tener diferentes causas. El dolor o sensación de llenura en la parte superior del estómago que empeora después de comer o al acostarse puede estar relacionado con gastritis. También pueden aparecer síntomas compatibles con enfermedad celíaca o síndrome de intestino irritable.

Cuando el dolor abdominal se mantiene durante varias semanas y se acompaña de pérdida de peso, cansancio, cambios intestinales o sangre en las heces, la evaluación médica adquiere mayor importancia, pues algunos de estos síntomas pueden presentarse en enfermedades como el cáncer colorrectal.

Dolor en el pecho y espalda

Las molestias en el pecho son otro síntoma que merece atención. Un problema cardíaco no necesariamente aparece como un dolor intenso. Algunas personas, especialmente mujeres, pueden experimentar una sensación de presión o peso en el pecho junto con dificultad para respirar, náuseas, sudoración o dolor en la mandíbula y la espalda.

La angina también puede manifestarse como una molestia torácica durante actividades que requieren esfuerzo y desaparecer después de unos minutos de reposo. Este cuadro puede estar relacionado con una enfermedad coronaria provocada por el estrechamiento de las arterias.

Por otro lado, los dolores prolongados de espalda pueden tener causas musculoesqueléticas, pero existen señales que justifican una revisión. Un dolor que aparece repentinamente en una zona concreta sin que haya ocurrido un esfuerzo importante podría estar relacionado con una fractura por compresión asociada a la osteoporosis.

También debe prestarse atención a los dolores lumbares que se extienden hacia los glúteos y las piernas. Si además aparece pérdida de sensibilidad en la zona interna de los muslos, glúteos o genitales, junto con alteraciones intestinales o urinarias, se trata de una señal de alarma que requiere atención urgente.

Un dolor de espalda constante, progresivo y capaz de interrumpir el sueño también necesita evaluación, especialmente cuando existe pérdida de peso, fatiga o antecedentes de cáncer, debido a que algunos tumores pueden extenderse hacia la columna.

No todo dolor durante la mediana edad significa que exista una enfermedad grave, pero tampoco conviene asumir que una molestia persistente es simplemente consecuencia de la edad.

Observar cuándo aparece, cuánto dura, qué intensidad tiene y qué otros síntomas lo acompañan puede ayudar a identificar señales que requieren atención. Ante un dolor nuevo, persistente o acompañado de síntomas de alarma, la recomendación es consultar a un profesional y evitar la automedicación o esperar a que desaparezca por sí solo.