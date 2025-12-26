Cuatro periodistas de distintas regiones del Perú han sido asesinados en 2025: "Este año ha sido nefasto"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Renzo Chávez, alertó que la actividad periodística en nuestro país atraviesa por un momento muy nefasto. Ello, tras el asesinato de cuatro hombres de prensa durante el año 2025.

Actividad periodística en regiones

Los cuatro asesinatos en contra del periodismo en el país han sido registrados en las diversas regiones del Perú. En ese sentido, Chávez afirma que hay un mayor riesgo de ejercer el periodismo fuera de la capital.

"Los cuatro periodistas asesinados este año son de regiones, ninguno de los cuatro es de Lima, es algo que nos permite ver la realidad de lo que está ocurriendo el periodismo en el territorio nacional", precisó.

"El periodismo vive un momento difícil en la actualidad, este año ha sido nefasto", continúa. Ello, se suma a la condición precaria a la que muchos periodistas se enfrentan como ausencia del Estado y condiciones dignas de trabajo.

Castillejos investigaba el poder

Según expone Chávez, la motivación de un sicario responde a una contratación o acuerdo para atentar en contra de la vida e integridad de una persona en específico.

Por tal razón, en el caso de Castillejos, como en el de los otros tres periodistas, se pide que no se descarte en la investigación que el móvil responda a un encargo por las investigaciones periodísticas.

"¿Cuáles son las motivaciones de la persona que envió a los sicarios? Nosotros pedimos que la investigación sea diligente y que no descarte que uno de los posibles móviles sea la investigación periodística", señaló.

Cuatro periodistas asesinados

Durante este 2025, cuatros periodistas fueron asesinados a manos del crimen. El pasado 20 de enero fue asesinado Gastón Medina tras denunciar hechos de posible corrupción en el Gobierno Regional de Ica, jueces superiores del Poder Judicial y posibles mafias locales.

Hasta la fecha, se ha podido capturar a uno de los sicarios que habría participado en el asesinato del hombre de prensa en Ica. Este sujeto se encuentra detenido bajo prisión preventiva por 9 meses.

El 7 de mayo, Raúl Celis, fue asesinado el pasado 7 de mayo. Sin embargo, su caso no ha tenido avances en materia de captura de los criminales que perpetuaron el ataque.

A inicios de diciembre, el pasado sábado 6, el periodista Fernando Núñez Guevara, fue una víctima más del ataque criminal. La investigación policial aún no ha determinado con firmeza la captura de los sujetos que perpetraron el crimen.

Días después, el pasado 12 de diciembre ocurrió el ataque en contra de Mitzar Castillejos, cuya investigación aún no ha brindado frutos respecto a la captura de los dos sujetos incriminados.