Política
Control preventivo a franja

Franja electoral: Contraloría advierte a Fiscalía que S/ 6 milones se quedarían sin uso

La franja electoral está bajo observación tras la alerta de la Contraloría a la Fiscalía por el uso de recursos públicos, luego de que más de S/ 6 millones no sean ejecutados.

Contraloría advierte riesgos en uso de franja electoral a Fiscalía.
Contraloría advierte riesgos en uso de franja electoral a Fiscalía. Composición Exitosa

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/02/2026

La Contraloría General de la República puso en conocimiento de la Fiscalía de Prevención del Delito posibles riesgos respecto al manejo de recursos en la franja electoral, como parte de un control preventivo.

"Tres partidos políticos optaron por no utilizar la franja electoral"

Para ello, presentó una orientación de oficio en la sede del Ministerio Público este viernes 13 de febrero. En diálogo con Canal N, el vocero institucional, Luis Castillo, explicó que esto busca advertir riesgos en el uso del presupuesto asignado al proceso, que supera los 80 millones de soles.

"En el proceso de recavar información, se ha presentado a la Fiscalía de Prevención del Delito esta orientación de oficio que alerta situaciones que debe permitir a la ONPE tomar acciones de mejora", sostuvo.

Castillo indicó que la orientación fue presentada considerando que "ya se han suscrito los contratos con las empresas televisoras que brindarán el servicio a estos 36 partidos políticos que se encuentran en carrera".

Dentro del presupuesto asignado a la franja, más de S/ 6 millones no llegarán a ejecutarse debido a que seis televisoras no firmaron los contratos respectivos antes del vencimiento del plazo establecido.

Según precisó el funcionario, este hecho fue incorporado en el informe remitido a Fiscalía para que determine si corresponde adoptar medidas adicionales.

Además, tres agrupaciones políticas optaron por no utilizar los espacios asignados en la franja electoral. Perú Para Todos declinó completamente, mientras que Perú Libre y Perú Primero lo hicieron de manera parcial.

La entidad de control recordó que será la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la encargada de definir el destino de los recursos que no se utilizarán, en tanto la Contraloría continuará con el monitoreo del proceso dentro de sus competencias.

El Jurado Nacional de Elecciones informó que se registraron 130 renuncias de candidatos a su postulaciones y 19 retiros para estas Elecciones Generales 2026.

La integrante del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, Grecia Renteria, informó que 1 candidato a vicepresidente, 19 postulantes a senadores a nivel nacional, 30 senadores a nivel regional, 68 diputados y 12 parlamentarios andinos. Mientras que de los 19 retiros, se tienen a 2 senadores a nivel nacional, 7 senadores a nivel regional y 10 diputados.

La renuncia fue presentada por el propio candidato de forma personal y por escrito o de forma digital ante el órgano electoral, mientras que los retiros son presentados por el propio partido político, representado por su personero legal.

