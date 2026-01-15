¡Cuidado con esta marca de chocolates!: Alertan que contiene salmonela y lo retiran del mercado

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una marca de chocolates ha sido retirada del mercado por el riesgo de contener salmonela tras la alerta de autoridades sanitarias de Estados Unidos. Conoce aquí qué chocolate no debes comprar en los supermercados y quitarlo de tu lista de compras pues pudo haber llegado al Perú.

¿Qué marca ha sido retirada del mercado?

Comer chocolates suele ser algo habitual por ello en esta nota te advertimos que la barra de chocolate de la marca Spring & Mulbery en el sabor 'Mint Leaf Date Sweetened Chocolate Bar' ha sido retirada de diversos puntos de venta por causar infecciones y síntomas como fiebre, diarrea, dolor abdominal, entre otras afecciones que han sido descubiertas por especialistas en sanidad.

El consumo de este chocolate puede afectar a grandes y, sobre todo, a pequeños debido a que este postre es consumido habitualmente por niños y niñas en todo el mundo. Sin embargo, puede causar que su sistema inmune se debilite.

Barra de chocolate Spring & Mulberry

Tras la evaluación de autoridades sanitarias de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos se comprobó que esta marca de chocolates estaba contaminada con salmonela, una bacteria que puede causar deshidratación severa e incluso puede requerir hospitalización.

El producto no solo se encontraba para la venta en supermercados sino que también contaba con la compra en línea. Ante ello, la advertencia a los países requiere de difusión para que el retiro del producto se de paulatinamente.

Su distribución inició desde el 15 de setiembre del 2025 y se distribuyó en el país norteamericano tanto en supermercados, tiendas físicas y virtuales y su extensión hacia otros países del mundo.

¿Producto llegó al Perú?

Como se comentó, este chocolate contaba con su distribución de manera virtual, es decir que los fanáticos de esta maca podían solicitar el producto y que llegue a la comodidad de sus casas. Además, como es sabido, muchas marcas de origen norteamericano expanden su comercio a nivel mundial y son distribuidos hacia el Perú.

La advertencia de la autoridad estadounidense debe tomarse en consideración para evitar el consumo de este tipo de chocolates. Por ello, se ha solicitado que diversos puntos de venta hagan el retiro y se pare la distribución de esta marca de chocolate.

Con el aviso publicado, la marca de chocolate Spring & Mulbery en el sabor 'Mint Leaf Date Sweetened Chocolate Bar' ha dejado de ser comercializada hasta que cuente con todas las medidas sanitarias en orden.