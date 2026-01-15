Trump vuelve al ataque: Estados Unidos incauta nuevo buque petrolero vinculado a Venezuela

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A pesar de que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela empezaron a mejorar por el cambio de gobierno, las sanciones siguen vigentes. Este jueves 15 de enero Washington confirmó la incautación de un buque petrolero vinculado al país sudamericano sin que se registraran heridos.

En horas de la mañana

La operación estuvo a cargo de Comando Sur estadounidense bajo las órdenes de Donald Trump y consiguió detener una embarcación que navegaba por las costas venezolanas esta mañana. Efectivos de la marina norteamericana realizaron una incursión que no tuvo la necesidad de un enfrentamiento con miembros de la tripulación.

"Infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon del USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al petrolero Verónica sin incidentes. Es el último petrolero en operar desafiando la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe", indica el comunicado en X.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,... pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

El pronunciamiento especifica que el despliegue militar de la Casa Blanca en el Caribe se encuentra cerca y dispuesta a brindar apoyo de ser requerido por las tropas. Precisa que solo con autorización del gobierno de Estados Unidos, embarcaciones petroleras podrán salir de Venezuela.

"uentan con el respaldo total del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los EE. UU., incluyendo las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28). El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal" indica.

Conversación entre Trump y Rodríguez

Los presidentes de los países involucrados, Donald Trump y Delcy Rodríguez, mantuvieron una comunicación telefónica el último miércoles, tal como lo confirmó el líder del Partido Republicano ante los medios. Horas más tarde, la encargada del Ejecutivo 'llanero' lo confirmó a través de sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca precisó que el diálogo fue productivo y calificó a su homóloga como "una persona estupenda". A través de X, Rodríguez Gómez aseveró que abordaron una "agenda de trabajo bilateral" con mutuo respeto en beneficio de ambas naciones.

Las operaciones en el Caribe de Estados Unidos no cesan y este jueves Washington confirmó la incautación de un nuevo buque petrolero vinculado a Venezuela. La operación se realizó en horas de la mañana y no reportó enfrentamientos, heridos ni víctimas mortales.