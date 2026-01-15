Choque múltiple en la Panamericana Sur: Víctima mortal estaba en segundo día laboral

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El esposo de Jessica Colachagua Toledo, una de las víctimas del accidente registrado en la Panamericana Sur, reveló que la mujer se encontraba laborando por segundo día en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) cuando ocurrió el siniestro.

Dos niños en la orfandad

Exitosa pudo dialogar con Christian Vásquez, pareja de la segunda víctima del trágico accidente, detalló que lamentablemente el choque ha dejado a dos menores de 13 y 6 años sin una madre.

"Yo necesito apoyo porque ya viene el colegio, las clases y la verdad el trabajo que ella consiguió era para las clases de los chicos. Era su segundo día de trabajo, el lunes ella fue a dar una entrevista y por falta de personal le dijeron 'quédate'. Lunes se quedó, martes fue y el miércoles la tragedia", detalló.

Muy afectado relató que la noche del martes, antes del accidente, le pidió a su mujer que no fuera a trabajar, pero luego de jugar con sus hijos y pasar un tiempo con su esposo se alistó para ir a su centro laboral a cumplir con sus funciones tras dar el último abrazo al padre de sus hijos.

Asimismo, detalló en qué constaban las labores de su esposa en Emape y como era el contrato de trabajo, según la experiencia de Jessica.

"La verdad no era en planilla ese trabajo, era como: día trabajado, día pagado. Era mensual el pago, no tenía ningún seguro. Y eso a mí tampoco me gustaba, porque la verdad era un tipo de trabajo muy riesgoso. Simplemente quiero que se esclarezcan todas las cosas y que pague lo que tenga que pagar el conductor [del camión], porque el culpable es él", expresó.

Familia de capataz realizará denuncia

Exitosa llegó hasta el velatorio de Wilfredo Rosales Mallma, para hacer público el pedido de justicia por parte de sus familiares, quienes aún se encuentran llorando su pérdida.

"Estoy hablando con mi familia para poder hacer una denuncia que no pudimos hacer porque todo pasó de la noche a la mañana. Sobre el tema del trailer que como ven envistió a todos los trabajadores que estaban ahí y el primer impacto que dio fue a mi padre. Yo no se si la persona del trailer estaba en estado de ebriedad, durmiendo o distraído en el celular, no lo sé, pero hasta donde se y veo en las imágenes es que él ha ido en exceso de velocidad", indicó.

Según reveló, Rosales Mallma laboraba para Rutas de Lima, pero tras su salida y el paso de la administración de la carretera Panamericana Sur a Emape, su padre decidió volver a la empresa en la que ya había trabajado, a penas tenía cinco días devuelta en la compañía municipal.

Es casi como Wilfredo, que Jessica a penas tenía dos días laborando en Emape cuando se registró el accidente que le arrebató la vida en la Panamericana Sur.



