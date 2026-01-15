RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Temeraria acción

Delincuente arrolla a madre y sus dos hijos tras huir de persecución policial en Chaclacayo

En el distrito de Chaclacayo, un delincuente que huía de efectivos de la Policía Nacional arrolló a una madre que se encontraba junto a sus menores hijos.

Delincuente arrolla a madre y sus dos hijos tras huir de persecución policial
Delincuente arrolla a madre y sus dos hijos tras huir de persecución policial (Foto: Composición Exitosa)

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/01/2026

Una intensa persecución policial en el distrito de Chaclacayo ocasionó que un delincuente, quien intentaba huir de la justicia, termien por atropella a una madre que se encontraba junto a sus hijos.

Delincuente arrolla a una madre y sus dos hijos

Durante la mañana del pasado 13 de enero, un hampón identificado como Camilo Andrés Cuervo Martínez evadió un control de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el sector del Bosque, tras ello emprendió su huida con rumbo a la Carretera Central.

En dicha zona, específicamente a la altura del kilómetro 35 de la mencionada vía, en el paradero Estenos, el sujeto tomó la temeraria decisión de lanzarse de su vehículo menor cuando aún se encontraba en marcha provocando que la moto, por inercia, se desplazara directamente hacia la vereda en donde se encontraba una mamá junto a sus dos primogénitos.

La familia se encontraba esperando el cambio de la luz de semáforo luego de realizar unas compras en una botica. De acuerdo a información policial, la unidad lineal abandonada por el malhechor impactó con fuerza contra uno de los niños ocasionando que caiga abruptamente contra el pavimento debido a que no tuvieron el tiempo de reaccionar porque se les vino encima de manera descontrolada.

Tras el accidente, los agentes de la División de Emergencia, quienes buscaban detener al tipo, fueron quienes auxiliaron a los agraviados de manera inmediata. En tanto, personal de SAMU se apersonó hasta el lugar de los hechos para derivarlos a un centro médico cercano a fin de que reciban atención especializada.

Intervienen al delincuente que ocasionó atropello

Posteriormente al atropello, el delincuente intentó retomar su escapada a pie, sin embargo, fue reducido por las fuerzas policiales. Allí se le incautó un arma de fuego con la serie limada y seis municiones sin percutar. También, los agentes hallaron en su poder 338 envoltorios de pasta básica de cocaína que transportaba en su unidad de color azul.

Cabe mencionar que, pese a que produjo lesiones a los niños y a su madre, el sujeto cuyo alias es 'Colocho', negó todos los hechos cuando se encontraba desplazándose rumbo a una dependencia policial.

Por su parte, el Coronel PNP Edward Vidal manifestó que el capturado posee un amplio historial delictivo que abarca delitos de extorsión, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

Después de huir de una persecución policial, un delincuente atropelló a una madre junto a sus hijos, en el distrito de Chaclacayo. Tras ello fue capturado por agentes de la Policía y ahora el caso está puesto a disposición del Ministerio Público.

