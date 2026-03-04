Conar saca a la luz audios del VAR sobre polémico penal a favor de FC Cajamarca frente a Universitario

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El encuentro entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca terminó 1-0 a favor de los cremas, pero no estuvo exento de polémica. En los minutos finales, el cuadro visitante pidió penal tras un choque entre Arley Rodríguez y el arquero Diego Romero.Tras ello, Conar decidió publicar los audios del VAR para aclarar la situación y transparentar la decisión arbitral.

Conar saca a la luz audios del VAR

En los registros compartidos por Conar se puede escuchar la conversación entre Joel Alarcón, árbitro principal; Hilber Villegas, VAR; Anderson Quispe, AVAR; y Romel López, QM. Durante la revisión, los encargados analizaron el contacto entre Rodríguez y Romero.

⚠️ ATENTOS A LOS AUDIOS DEL VAR EN LA JUGADA ENTRE ROMERO Y ARLEY 🖥️



🟥⚽ CONAR publicó los audios del VAR de la jugada entre el atacante de FC Cajamarca y el guardameta Crema.



👨‍⚖️ Árbitro: Joel Alarcón

🎧 VAR: Fernando Legario

🖥️ AVAR: Anderson Quispe

📋 QM: Romel López... pic.twitter.com/PEylEr4QFC — L1MAX (@L1MAX_) March 4, 2026

"Ahí hay contacto. El amarillo mete el pie, busca el contacto. Arley busca el contacto, el arquero ya tenía plantado el pie y él busca el contacto", se escucha en los audios.

Según las imágenes revisadas, el jugador colombiano introdujo su pierna entre las del portero crema, por lo que se determinó que no había lugar para sancionar penal a favor de FC Cajamarca.

Arley Rodríguez lamenta la decisión

Tras el pitazo final, Arley Rodríguez mostró su desacuerdo con el arbitraje de Joel Alarcón. El jugador señaló que algunas acciones deberían haber sido sancionadas de otra manera.

"La primera de (Anderson) Santamaría era roja. Hemos visto partidos que con menos han sacado roja... Santamaría sube el pie, ni amarilla le sacó", declaró. Además, Arley Rodríguez insistió en que él mismo había sido objeto de falta dentro del área.

Finalmente, añadió: "El árbitro dice que no... quedémonos con esa. La imagen se ve. Él me dice que yo lo busco, pero si yo voy en velocidad y él viene, obvio... En redes sociales está todo, si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva".

Próximo partido de Universitario

Mientras tanto, Universitario de Deportes ya se concentra en su próximo encuentro por la fecha 6 del Torneo Apertura ante Los Chankas, que se jugará el domingo 8 de marzo en Andahuaylas. Este será su segundo partido en altura del año, luego de su visita a Cusco FC en la jornada 2.

Así, Conar reveló los audios del VAR sobre polémico penal a favor de FC Cajamarca frente a Universitario de Deportes, mostrando cómo se analizaron los contactos entre Arley Rodríguez y Diego Romero. La decisión de no sancionar penal quedó justificada con la revisión, mientras que la polémica sigue abierta y los cremas ya piensan en su próximo duelo contra Los Chankas.