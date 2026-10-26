Milagros Jáuregui solicita retirar huacos eróticos de la vía pública: "confunden a los niños"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, solicitó este lunes al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, retirar de las vías públicas las esculturas inspiradas en el huaco de la fertilidad. Estas piezas pertenecen a la cultura moche, civilización que se desarrolló en la costa norte del Perú entre los siglos II y VIII d. C.

Durante su participación en la comisión de Salud, Educación, Mujer, Desarrollo Social y Digital del Senado, la legisladora planteó trasladar dichas representaciones de la localidad de Moche, en la provincia de Trujillo, hacia museos. Ante ello, argumentó que la exhibición en espacios abiertos afecta la salud mental y los derechos de los menores.

Advierte impacto en niños de 1 a 5 años

En su exposición, la integrante mostró fotografías de los monumentos y afirmó que los menores experimentan miedo e incomodidad al verlos , además de despertar una sexualidad que denominó como no sana.

"Causa confusión, porque a esta edad los niños todavía están desarrollando la comprensión del cuerpo humano, de uno a cinco años", dijo la senadora Milagros Jáuregui.

Cabe mencionar que la parlamentaria indicó que los niños aún no desarrollan la capacidad neurológica para procesar estas figuras. Tales declaraciones las había analizado en en mesas de trabajo previas organizadas con psicólogos, educadores y psiquiatras infantiles.

"Estas imágenes están puestas como arte, como cultura; sin embargo, están yendo en contra de los derechos del niño (...) Tenemos que mostrar todo lo que existe en nuestra cultura, pero ponerlas en lugares públicos dañan a los niños", dijo.

En esa línea, exhortó al ministro Alberto Beingolea a vetar las piezas de las zonas en donde familias transitan tras señalar que "Tenemos que mostrar todo lo que existe en nuestra cultura, pero ponerlas en lugares públicos puede dañar a los niños. Por eso, ministro, les pido que nos unamos para protegerlos".

No obstante, precisó que este patrimonio cultural debe conservarse y mostrarse en recintos cerrados como museos, bajo la guía de profesores o tutores cuando ingresen menores.

Como se sabe, esta réplica de tres metros de altura del huaco de la fertilidad se ubica desde el año 2022 en el ingreso a la campiña de Moche, en el sector de Santa Rosa. Su colocación se realizó durante la gestión del entonces alcalde Arturo Fernández, hecho que incrementó la llegada de visitantes y las ventas de los productores locales.