RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Apoyo educativo

Bono VRAEM de Juntos: ¿Quiénes pueden recibir S/500 y qué requisitos deben cumplir los escolares?

El bono extraordinario de Juntos beneficiará a familias de 11.601 estudiantes del VRAEM que aprobaron secundaria en 2025. Conoce quiénes pueden recibir S/300 y cómo lograr el incentivo de S/200.

Escolares del VRAEM recibirán incentivo económico extraordinario del Midis.
Escolares del VRAEM recibirán incentivo económico extraordinario del Midis. (Composición Exitosa)

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El programa Juntos entregará un bono extraordinario de hasta S/ 500 por estudiante a familias usuarias del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El beneficio reconoce los resultados escolares de 2025 y establece condiciones específicas para acceder a cada monto.

¿Quiénes pueden recibir el bono extraordinario de Juntos?

11.601 estudiantes están comprendidos en este incentivo económico, dirigido a escolares de 14 años o más que aprobaron el año escolar 2025 en secundaria. Las familias deben pertenecer al programa Juntos y cumplir las condiciones establecidas para recibir el beneficio.

El primer incentivo asciende a S/ 300 por cada estudiante que reúna los requisitos académicos. Este monto se calcula individualmente, por lo que una familia puede acceder al beneficio por más de un hijo, siempre que cada uno cumpla las condiciones exigidas.

Además, 3.129 escolares que alcanzaron el tercio superior de sus respectivos grados podrán generar un incentivo adicional de S/ 200. De esta manera, quienes cumplan ambos requisitos podrán representar un pago extraordinario de S/ 500 por estudiante.

La diferencia entre ambos montos depende del rendimiento académico. Aprobar el año escolar en secundaria permite acceder a los S/ 300, mientras que ubicarse entre los estudiantes del tercio superior da derecho a los S/ 200 adicionales.

Jubilados de la ONP recibirían bono de casi S/ 200 en diciembre por el fenómeno El Niño
Lee también

Jubilados de la ONP recibirían bono de casi S/ 200 en diciembre por el fenómeno El Niño

Bono VRAEM de S/200.

¿Cómo saber si tu familia es beneficiaria del bono VRAEM?

Para conocer si corresponde recibir este incentivo, las familias deben verificar que pertenecen al programa Juntos y que sus hijos cumplen los requisitos académicos señalados. Es importante distinguir este beneficio extraordinario de las transferencias habituales que reciben los hogares usuarios.

El programa Juntos también entrega S/ 200 cada dos meses a las familias que cumplen sus compromisos de salud y educación. Esta transferencia regular es diferente del bono VRAEM y no debe confundirse con los incentivos de S/ 300 y S/ 200 vinculados al desempeño escolar.

Suspensión perfecta por El Niño: Juan Sheput aclara que medida será excepcional y fiscalizada por el MTPE
Lee también

Suspensión perfecta por El Niño: Juan Sheput aclara que medida será excepcional y fiscalizada por el MTPE

Bono del Midis.

El incentivo extraordinario se calcula por estudiante y no por hogar. Por ejemplo, si dos hijos cumplen los requisitos para recibir S/ 500 cada uno, la familia podría sumar S/ 1.000 en bonos extraordinarios, siempre que ambos estén comprendidos en el beneficio.

Las familias interesadas deben consultar los canales oficiales del programa Juntos para confirmar su condición de beneficiarias y obtener información sobre la entrega del dinero. Sin embargo, este anuncio no precisa una fecha exacta de pago ni confirma cuándo estará disponible el cobro.

El bono extraordinario de Juntos está dirigido a familias usuarias del VRAEM cuyos hijos cumplieron los requisitos escolares de 2025. El monto puede alcanzar los S/ 500 por estudiante, según sus notas. 

Temas relacionados bono extraordinario Bono VRAEM escolares del VRAEM Midis Programa Juntos requisitos bono

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA