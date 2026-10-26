Policía captura en San Juan de Lurigancho a peruana solicitada por EE. UU. por presunto fraude millonario

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú y el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos capturaron en San Juan de Lurigancho a Karount Jannet Toledo Vásquez , de 49 años. Como se sabe, la mujer tenía una notificación roja de Interpol desde 2024 por su presunta vinculación con los delitos de extorsión, fraude y lavado de dinero.

La intervención ocurrió cuando la investigada caminaba por la vía pública. En esa línea, las autoridades ejecutaron su detención dentro del proceso de extradición solicitado por la justicia de Estados Unidos, país que investiga a una estructura dedicada a captar a personas hispanohablantes mediante llamadas telefónicas para exigirles diversos pagos.

🚨 CAPTURAN A MUJER CON REQUISITORIA POR EXTORSIÓN Y NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL La DIVINCCO-DIRINCRI capturó en San Juan de Lurigancho a Karount Jannet Toledo Vásquez (49), quien registraba una requisitoria judicial vigente por el delito de extorsión y una notificación roja de INTERPOL solicitada con fines de extradición. La intervenida es requerida para comparecer a juicio en Estados Unidos por presuntos delitos de extorsión, lavado de activos y otros, tras su presunta vinculación con un grupo de telemercadeo dedicado a defraudar y extorsionar a víctimas hispanohablantes. October 26, 2026

Red delictiva registró más de 30.000 afectados

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, el grupo operaba desde una oficina clandestina en Lima que funcionaba como call center. Cabe mencionar que, entre los años 2013 y 2018, los integrantes de esta red se comunicaban con migrantes latinoamericanos residentes en territorio estadounidense para ofrecerles falsos cursos de inglés y otros productos.

Para lograr que las personas aceptaran hacer los pago, los implicados decían ser funcionarios del Gobierno de Estados Unidos durante las llamadas telefónicas. No obstante, cuando buscaban asegurar nuevos desembolsos de dinero, recurrían a argumentos de intimidación relacionados con presuntas deudas pendientes y amenazas de deportación.

Ante ello, los reportes oficiales de Estados Unidos atribuyen a esta organización pérdidas económicas cerca de 15 millones de dólares y un total de más de 30.000 afectados. Todas estas acciones vienen siendo investigadas por los tribunales norteamericanos.

Con apoyo de la oficina @StateDeptDSS de la Embajada, la @DirincriPNP capturó a la última prófuga de una organización que se hacía pasar por funcionarios estadounidenses para extorsionar a más de 30,000 personas en EE. UU., obteniendo más de US$15 millones. https://t.co/qoCbeiirHc — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) October 23, 2026

Proceso de extradición

La ubicación de Karount Jannet Toledo Vásquez fue posible gracias al trabajo conjunto del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), a través de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincco).

Como se sabe, la detenida registraba una alerta internacional de Interpol desde 2024 y ya había sido intervenida en el año 2019, aunque en aquella ocasión recuperó su libertad. Tras ser intervenida en la vía pública de San Juan de Lurigancho, fue trasladada a las dependencias policiales para cumplir con las diligencias de ley correspondientes en el Perú.

Según informó la Embajada de Estados Unidos, Karount Jannet Toledo Vásquez era la última prófuga identificada de esta organización, mientras que otros ciudadanos peruanos implicados en el mismo expediente ya fueron extraditados y cumplen condena en dicho país. Cabe mencionar que esta captura no implica el traslado inmediato de la investigada.