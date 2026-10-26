Temporal apocalíptico en Ecuador: tormenta y lluvias en Guayaquil inundan hasta 20 puntos de la ciudad

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ciudad de Guayaquil vivió este lunes una jornada de condiciones meteorológicas extremas que sorprendió por completo a sus habitantes. Aproximadamente entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde, un frente de nubes densas y de color gris carbón avanzó con rapidez desde el norte y el oeste, ocultando por completo la luz solar y haciendo que pareciera medianoche.

El fenómeno, acompañado de intensas precipitaciones y actividad eléctrica, generó asombro y alarma en redes sociales, donde los ciudadanos compartieron videos describiendo la escena como "el fin del mundo" o una película apocalíptica.

Graves afectaciones e inundaciones en 20 puntos críticos

La fuerza de la tormenta provocó que importantes arterias viales y zonas urbanas quedaran anegadas. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), se reportaron novedades e incidencias por acumulación de agua en 20 puntos específicos de la ciudad, entre los que destacan:

Sauces 3 y Alborada (sexta etapa) .

y . Juan Montalvo (sectores Estrella de Belén y La Alegría).

(sectores Estrella de Belén y La Alegría). El Km 8,5 de la vía a Daule y la Autopista Narcisa de Jesús .

y la . Los Ceibos (calles 15 y Pedro Ernesto Villalba), donde el agua ingresó a las viviendas superando la altura de las rodillas.

(calles 15 y Pedro Ernesto Villalba), donde el agua ingresó a las viviendas superando la altura de las rodillas. Urdesa (Circunvalación Sur y Laureles), El Cóndor , y las avenidas Isidro Ayora y Teodoro Alvarado Oleas .

(Circunvalación Sur y Laureles), , y las avenidas y . Sectores populares y comerciales como Guayacanes, Las Orquídeas, Pascuales, Socio Vivienda, Monte Sinaí, Los Vergeles y los alrededores del Centro Comercial Mall del Sol.

En zonas como Mapasingue Este, se formaron auténticas cataratas urbanas, mientras que varios vehículos quedaron atrapados y sumergidos hasta el capó debido al rápido desborde del agua.

En socio vivienda tras la torrencial lluvia en Guayaquil Dejó de ser una ciudadela para convertirse en un río total SÍGUENOS EN #TELEGRAM

👇👇👇https://t.co/LOAMtYN6St pic.twitter.com/KGTxOE2MMR — LA MAGIA TV (@La_MagiaTv) October 26, 2026

Respuesta institucional y advertencias meteorológicas

Ante la magnitud del temporal, Segura EP y los organismos de emergencia activaron protocolos preventivos, exhortando a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y evitar cruzar calles inundadas o acercarse a postes y tendidos eléctricos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantuvo vigente su advertencia meteorológica, señalando que las condiciones de inestabilidad y lluvias intermitentes continuarán debido a la influencia del fenómeno de El Niño en la costa ecuatoriana.

🔴 #ReporteSituacional | #Guayaquil



Ante las lluvias intensas registradas en Guayaquil, nuestro equipo se mantiene en territorio, monitoreando la situación y evaluando las afectaciones para identificar las necesidades de la población.



🎥 Conoce las novedades ⬇️ pic.twitter.com/wC1haXwIqs — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 26, 2026

En tanto, el meteorólogo Abraham Levy advirtió que un fenómeno de esta magnitud podría registrarse próximamente en el Perú.

El violento temporal que azotó a Guayaquil pone en evidencia la extrema vulnerabilidad urbana ante eventos climáticos severos, movilizando a los equipos de emergencia locales mientras se mantiene el monitoreo permanente en las zonas más golpeadas de la región.