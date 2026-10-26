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Desastre ambiental

Temporal apocalíptico en Ecuador: tormenta y lluvias en Guayaquil inundan hasta 20 puntos de la ciudad

Una densa masa de nubes negras cubrió por completo la ciudad ecuatoriana, acompañada de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que dejaron calles anegadas y una veintena de puntos críticos.

Fenómeno inundó hasta veinte puntos de la ciudad.
Fenómeno inundó hasta veinte puntos de la ciudad. (Composición Exitosa)

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/10/2026

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La ciudad de Guayaquil vivió este lunes una jornada de condiciones meteorológicas extremas que sorprendió por completo a sus habitantes. Aproximadamente entre la 1:30 y las 2:00 de la tarde, un frente de nubes densas y de color gris carbón avanzó con rapidez desde el norte y el oeste, ocultando por completo la luz solar y haciendo que pareciera medianoche.

El fenómeno, acompañado de intensas precipitaciones y actividad eléctrica, generó asombro y alarma en redes sociales, donde los ciudadanos compartieron videos describiendo la escena como "el fin del mundo" o una película apocalíptica.

Graves afectaciones e inundaciones en 20 puntos críticos

La fuerza de la tormenta provocó que importantes arterias viales y zonas urbanas quedaran anegadas. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), se reportaron novedades e incidencias por acumulación de agua en 20 puntos específicos de la ciudad, entre los que destacan:

  • Sauces 3 y Alborada (sexta etapa).
  • Juan Montalvo (sectores Estrella de Belén y La Alegría).
  • El Km 8,5 de la vía a Daule y la Autopista Narcisa de Jesús.
  • Los Ceibos (calles 15 y Pedro Ernesto Villalba), donde el agua ingresó a las viviendas superando la altura de las rodillas.
  • Urdesa (Circunvalación Sur y Laureles), El Cóndor, y las avenidas Isidro Ayora y Teodoro Alvarado Oleas.
  • Sectores populares y comerciales como Guayacanes, Las Orquídeas, Pascuales, Socio Vivienda, Monte Sinaí, Los Vergeles y los alrededores del Centro Comercial Mall del Sol.

En zonas como Mapasingue Este, se formaron auténticas cataratas urbanas, mientras que varios vehículos quedaron atrapados y sumergidos hasta el capó debido al rápido desborde del agua.

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Respuesta institucional y advertencias meteorológicas

Ante la magnitud del temporal, Segura EP y los organismos de emergencia activaron protocolos preventivos, exhortando a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y evitar cruzar calles inundadas o acercarse a postes y tendidos eléctricos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantuvo vigente su advertencia meteorológica, señalando que las condiciones de inestabilidad y lluvias intermitentes continuarán debido a la influencia del fenómeno de El Niño en la costa ecuatoriana.

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En tanto, el meteorólogo Abraham Levy advirtió que un fenómeno de esta magnitud podría registrarse próximamente en el Perú.

El violento temporal que azotó a Guayaquil pone en evidencia la extrema vulnerabilidad urbana ante eventos climáticos severos, movilizando a los equipos de emergencia locales mientras se mantiene el monitoreo permanente en las zonas más golpeadas de la región.

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