Debate presidencial 2026: Estos son los temas que abordarán los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 31 de mayo, el Centro de Convenciones de Lima será el escenario del debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, definirá el rumbo de los candidatos que aspiran a conducir las riendas del país desde el 28 de julio; a continuación, conoce todos los temas que abordarán en este encuentro clave.

¿Qué temas debatirán los candidatos?

Según detalló Carlos Vilela del Carpio, Director Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los candidatos presidenciales centrarán sus exposiciones en cuatro grandes bloques programáticos.

Estos ejes temáticos fueron determinados y aprobados mediante un consenso previo entre los equipos técnicos y de trabajo de ambas agrupaciones políticas. Las materias que los aspirantes a la presidencia deberán sustentar detalladamente ante la ciudadanía son las siguientes:

Seguridad Ciudadana: Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos: Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales.

Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Educación y Salud: Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público.

Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza: Reactivación financiera, generación de puestos de trabajo y programas sociales.

Con respecto a la logística y transmisión del evento, la autoridad electoral confirmó que la cita iniciará puntualmente a las 8:00 p.m. en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima.

Estructura, moderadores y participación ciudadana en el debate

La estructura oficial del encuentro y la distribución de los tiempos se desarrollará de la siguiente manera:

Presentación inicial: Cada candidato contará con 1 minuto para dar su mensaje de apertura.

Debate frente a frente: Se destinarán 3 minutos de discusión directa por cada uno de los temas ejes.

Pregunta ciudadana: Los aspirantes presidenciales tendrán 3 minutos asignados para responder las dudas del público.

Mensaje final: Cada postulado dispondrá de 2 minutos de cierre para dirigirse al electorado.

Duración total estimada: Se tiene previsto que todo el evento televisado se extienda por 1 hora y 40 minutos.

Vilela estimó que este formato permitirá un diálogo fluido de los candidatos y que debe ser aprovechada para dar los argumentos técnicos de sus propuestas de gobierno. Por otro lado, la conducción y el cumplimiento estricto de estos tiempos estará a cargo de profesionales de la comunicación. Los reconocidos periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal han sido designados oficialmente como los moderadores del debate.