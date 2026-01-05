Cuba confirmó 32 fallecidos tras ataque de EEUU en Venezuela que terminó en captura de Maduro

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Cuba confirmó este domingo 4 de enero que 32 cubanos miembros de seguridad del régimen de Venezuela fallecieron durante el ataque militar ejecutado por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos", informó el gobierno en un comunicado leído en televisión nacional.

Cubanos fallecidos trabajaban como seguridad de Maduro

El Ejecutivo venezolano también confirmó la cifra mediante un comunicado difundido por el canciller Yván Gil. Según el ministro, los cubanos "ofrendaron su vida cumpliendo su deber" y se trató de personal que desempeñaba "tareas de protección y defensa institucional" como parte de la "cooperación entre Estados soberanos".

Ante ello, Caracas rindió homenaje a los 32 "combatienes cubanos" que, según aseguraron, murieron durante el operativo militar "Resolución Absoluta" la madrugada del 3 de enero. Mientras que Cuba declaró Duelo Nacional de 5 al 6 de enero.

🇨🇺| Declara Presidente de la República Duelo Nacional, por la muerte de 32 combatientes cubanos en vil agresión militar de Estados Unidos a Venezuela.



Estará vigente a partir de las 6:00 a.m. del 5 de enero hasta las 12 de noche del 6 de enero.



🔗| https://t.co/2vaczsVH0d pic.twitter.com/iV5CGOfD9l — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) January 5, 2026

Según versiones de la prensa, la mayoría de los muertos pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial. Incluso, analistas precisan que el primer círculo de seguridad del destituido presidente Maduro estaba conformado, principalmente, por cubanos. Sin embargo, esto no ha sido confirmado ni por Caracas ni por La Habana.

Previo a esta confirmación de la cifra exacta de cubanos fallecidos, diversos medios de comunicación venezolanos y externos citaban reportes extraoficiales sobre hasta 26 víctimas mortales durante los ataques simultáneos.

Mediante sus redes sociales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio a conocer que sus compatriotas militares fallecidos "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país".

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", escribó en su cuenta de X.

Ataques aéreos apuntaron a bases estratégicas venezolanas

Según la BBC, los ataques aéreos estadounidenses la madrugada del 3 de enero apuntaron a bases estratégicas en Venezuela: la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, la instalación militar Fuerte Tiuna, puerto La Guaira, aeropuerto de Higuerote y antenas de telecomunicaciones de El Volcán.

Imagen satelital de uno de los ataques aéreos de EEUU en Caracas.

En una imagen satelital difundida por REUTERS, se pudo observar una vista más cercana de los vehículos y equipos destruidos en Fuerte Tiuna tras los ataques estadounidenses en Caracas.

