Colombia responde a Trump tras llamar "enfermo" a Petro: "Inaceptables las amenazas o uso de la fuerza entre Estados"

05/01/2026

El Gobierno de Colombia, a través de su Cancillería, emitió un comunicado donde responde al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras los fuertes expresiones que tuvo a su homologo del país sudamericano, Gustavo Petro.

Como se recuerda, la noche del domingo 4 de enero, el mandamás de la Casa Blanca calificó de "enfermo" al presidente colombiano, a quien le "aseguró" que no va a seguir gobernando por mucho tiempo. Además, no descartó una intervención militar en aquel país.

Acusan a EE. UU de desconocer los "principios fundamentales" entre países

A través de la misiva, Colombia no solamente expresó su más "enérgico rechazo" a las declaraciones de Washington, también aseveraron que "desconocen los los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos".

En ese sentido, resaltaron que dichas declaraciones contravienen los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo.

"El Presidente de la República de Colombia ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la Jefatura del Estado conforme al orden constitucional vigente. Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país", señalan desde Bogotá.

Del mismo modo, señalan que son "un Estado democrático, soberano y plenamente respetuoso del derecho internacional", y que conduce su política exterior de manera "autónoma, responsable y conforme a sus intereses nacionales". Sobre las tensiones entre ambos mandatarios, Colombia sostiene que las diferencias entre países deben ser abordadas vía canales diplomáticos.

"La Cancillería reafirma la disposición permanente del Estado colombiano a mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto recíproco, y subraya que la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al Jefe de Estado son principios irrenunciables y considera inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados", agregan.

Colombia impulsa respaldo internacional a Nicolás Maduro

Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos se volvieron más críticas desde la madrugada del sábado 3 de enero, cuando las fuerzas armadas norteamericanas ejecutaron un operativo militar en Venezuela, logrando la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, hoy detenidos en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn.

A través de su cuenta de "X", antes Twitter, Petro cuestionó en todo momento la operación, al considerar que Washington infringió la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, el impulsó la reunión extraordinaria que sostendrá este lunes 5 de enero el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de analizar la coyuntura que atraviesa Venezuela.

Del mismo modo, su administración firmó una carta conjunta con Brasil, Chile, México, Uruguay y España para "mostrar su preocupación" por el operativo estadounidense, rechazando la "injerencia externa" en los asuntos internos de Venezuela.

Comunicado

La posición colombiana sigue firme ante lo llevado a cabo por Estados Unidos, país que, a través de su justicia, empezará a investigar desde hoy a la pareja presidencial venezolana, mientras Delcy Rodríguez asume su cargo de manera "temporal" y la exigencia de su cúpula de su liberación.