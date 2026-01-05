SJL: Mototaxista es asesinado a balazos por presuntos extorsionadores tras negarse a pagar cupo

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo crimen enluta a San Juan de Lurigancho. Un mototaxista fue asesinado por presuntos extorsionadores tras, aparentemente, negarse a pagar cupo, desatando indignación y temor en la zona.

Asesinan a mototaxista en SJL

Todo ocurrió la noche del domingo 4 de enero, cerca de las 8:30 p. m., cuando Miguel Carampa, de 27 años, salió de su vivienda tras recibir una llamada.

🔴🔵Un nuevo crimen enluta a San Juan de Lurigancho. Un mototaxista fue asesinado por presuntos extorsionadores tras, aparentemente, negarse a pagar cupo, desatando indignación y temor en la zona.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/4PmQvOGhcR — Exitosa Noticias (@exitosape) January 5, 2026

Según la información recabada, el joven se dirigió hasta la intersección del asentamiento humano Juventud y Pedregal, en el sector Huáscar 7, sin imaginar que estaba a punto de ser interceptado.

Dos sujetos a bordo de una mototaxi lo abordaron repentinamente y le dispararon al menos siete veces. Miguel Carampa intentó escapar corriendo hacia una loza deportiva cercana, conocida como la segunda loza Huáscar 7.

Sin embargo, la gravedad de las heridas provocó que se desplomara a pocos metros del lugar.

Vecinos que escucharon los disparos salieron alarmados, pero nada pudieron hacer. El joven mototaxista murió en la esquina, desangrado, antes de recibir ayuda médica.

Mototaxista asesinado era amenazado

La tía de la víctima confirmó que Miguel Carampa venía recibiendo amenazas desde hace semanas. Sujetos desconocidos le exigían dinero para permitirle trabajar "tranquilo", una situación que, según ella, es constante entre mototaxistas de la zona.

"Como eran mototaxistas, siempre están extorsionando (...) Le estaban exigiendo buena cantidad de plata, pero ellos son pobres, con la moto apenas sacan para comer", relató la familiar.

La mujer también denunció la falta de presencia policial y serenazgo, asegurando que solo aparecen cuando ya hay un muerto. Según contó, este no sería el primer caso similar en el sector y los vecinos viven con miedo constante.

"No hay presencia policial aquí, no hay nada. Cuando hay muertos, nomás un ratito vienen los policías; todos llegan, se llevan al muerto y luego se olvidan de todo. Nos dejan abandonados a nuestra suerte (...)", expresó con indignación.

Cámara clave tras crimen en SJL

En el lugar del asesinato, agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la escena con cinta amarilla para realizar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística hallaron siete casquillos de bala, confirmando la brutalidad del ataque.

Se informó además que existe una cámara de seguridad municipal en la zona, cuyas imágenes serán clave para identificar a los responsables, quienes lograron huir tras el ataque con total impunidad.

El cuerpo de Miguel Carampa fue trasladado a la Morgue Central de Lima, mientras sus familiares exigen justicia y mayor seguridad.

El asesinato del mototaxista en San Juan de Lurigancho vuelve a poner en evidencia el avance de la extorsión y el sicariato en los barrios más golpeados por la inseguridad.