Breña: Extorsionadores son capturados tras asesinar a mototaxista que se negó a pagar cupo

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un mototaxista fue asesinado en Breña tras negarse a pagar cupo y la Policía ya capturó a dos presuntos miembros de la organización criminal responsable.

Asesinan a mototaxista en Breña

El crimen se registró la noche del domingo 4 de enero, cerca de las 10:30 p.m. en la calle Manoa, en el distrito de Breña.

🔴🔵Un mototaxista fue asesinado en Breña tras negarse a pagar cupo y la Policía ya capturó a dos presuntos miembros de la organización criminal responsable.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/FcnSR5GVfq — Exitosa Noticias (@exitosape) January 5, 2026

La víctima fue identificada como Heberth Rivas Manzano, de 30 años, quien se encontraba estacionado en su paradero, esperando pasajeros como cualquier otra noche de trabajo.

Según la información policial, dos sujetos —un ciudadano peruano y otro extranjero— llegaron hasta el lugar y lo interceptaron.

Sin mediar palabra, le dispararon en varias oportunidades, acabando con su vida en el acto. Los atacantes huyeron rápidamente, dejando consternados a los vecinos y compañeros de trabajo del mototaxista.

El asesinato ocurrió luego de que la víctima se negara a pagar cupo, una modalidad de extorsión que viene afectando a transportistas en diferentes distritos de Lima.

Capturan a presuntos extorsionadores

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo que permitió la captura de los dos presuntos responsables.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, indicó que los detenidos formarían parte de la banda criminal conocida como "La Federación".

De acuerdo con las investigaciones, esta organización vendría operando desde hace varios meses en Breña y San Juan de Lurigancho, donde tendría bajo amenaza a diversos mototaxistas y trabajadores del transporte informal.

La Policía informó que los extorsionadores exigían entre 3,000 y 5,000 soles como pago inicial y luego un cupo diario de 5 a 10 soles vía billeteras digitales.

Durante el operativo, la Policía confiscó la motocicleta usada en el crimen y otros elementos clave para la investigación.

Finalmente, las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan y que ya se encuentran tras los pasos de otros integrantes de esta organización delictiva.

Amenazas y miedo entre los mototaxistas

Heberth Rivas Manzano pertenecía a la empresa Asociación Pioneros de Breña. Tras su asesinato, varios de sus compañeros denunciaron que comenzaron a recibir mensajes amenazantes, presuntamente enviados por integrantes de la misma banda criminal.

Para los mototaxistas de la zona, el crimen habría sido una advertencia directa para quienes se niegan a pagar cupos.

La situación ha generado temor e indignación, especialmente porque ocurre en medio de un estado de emergencia, donde los vecinos exigen mayor presencia policial.

El asesinato del mototaxista que se negó a pagar cupo en Breña evidencia la violencia de las redes de extorsión en Lima. Aunque dos fueron capturados, el caso refleja el riesgo constante para quienes trabajan en las calles.