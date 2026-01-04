Venezuela: Hijo de Nicolás Maduro advierte sobre "traidores" tras captura del mandatario por EE.UU.

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Horas después de la operación militar de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, difundió un mensaje en redes sociales en el que pidió unidad dentro del chavismo y advirtió sobre posibles traiciones internas.

Un 'llamado a la unidad'

En su intervención, Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", instó a no sembrar dudas ni divisiones en el oficialismo. "Después se verá. La historia dirá quiénes son los traidores" , afirmó, subrayando que ahora es momento de concentrarse en la movilización política y en sacar adelante a la patria, aunque reconoció el impacto emocional de los hechos.

"Hoy fue un día de shock. Claro que sí, todos estábamos en shock. Fue un golpe muy fuerte. Hemos tenido grandes victorias, pero hoy nos dieron".

Convocatoria a las calles

Maduro Guerra convocó a la militancia chavista a salir a las calles el 4 y 5 de enero, con el objetivo de reagruparse y demostrar fuerza política.

"Vamos a reunir a nuestro pueblo, a unirnos alrededor de nuestros líderes, tomando el poder político-militar con máxima unidad", enfatizó.

El mensaje incluyó también un juramento personal y político a nombre del mandatario y su esposa. Según dijo, personas de fe y líderes evangélicos le transmitieron confianza en que Maduro regresará.

"Se lo juro por mi vida, se lo juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vamos a salir".

Perfil de "Nicolasito"

Nicolás Maduro Guerra nació en Caracas en 1990 y es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Su proyección pública ha estado estrechamente ligada al poder político de su padre, convirtiéndose en un actor recurrente en momentos clave de la crisis venezolana.

En 2019, el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo incluyó en la lista de sancionados por apoyar las estructuras del régimen consideradas "ilegítimas".

El mensaje de'Nicolasito' refleja la estrategia del chavismo de cerrar filas tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Su llamado a la movilización busca evitar fracturas internas y proyectar resistencia frente a la ofensiva estadounidense. La advertencia sobre "traidores" añade tensión a un escenario ya marcado por incertidumbre política en Venezuela.