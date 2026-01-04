Famoso músico respalda a Nicolás Maduro y condena su captura por Estados Unidos: "Es nuestro mundo"

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La detención de Nicolás Maduro ha tenido rechazo por algún sector político y en el lado del arte, un famoso músico ha condenado el accionar de los Estados Unidos. Por tal motivo, el exlíder de una mítica banda de rock se ha opuesto a la intervención dentro de Venezuela, acusando una violación a acuerdos internacionales.

¿Qué músico defiende a Maduro?

Una vez más, ha sido Roger Waters, el ex músico de la banda británica Pink Floyd, de la cual se retiró a mediados de la década de los ochenta, quien se ha pronunciado en contra de lo que ocurrió el último fin de semana en territorio venezolano. Desde su perspectiva, se ha obrado con arbitrariedad y se violaron los derechos que el mandatario tenía.

"Estamos realmente consternados por el salvaje acto de agresión del imperio de los Estados Unidos contra nuestros hermanos, hermanas y camaradas en Venezuela, esa grande y maravillosa expresión de la Revolución Bolivariana", manifestó el artista en un video subido en sus redes sociales.

Comentarios de Roger Waters sobre la detención de Nicolás Maduro.

Desde su perspectiva, la mayoría de la población condena la incursión militar perpetrada. Instó al gobierno estadounidense a no comportarte de la forma que suele proceder. "Dejen de comportarse como niños en el patio de un colegio. Este es nuestro mundo, no el de ustedes", comentó.

"Alrededor del mundo, probablemente el 99 % de todas las personas estamos diciendo que deploramos estas acciones". Solo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99% de todas las personas estamos diciendo que deploramos estas acciones. ", expresó.

Confesión sobre Si perspectiva

El octogenario músico ha sido visto habitualmente en eventos políticos, sobre todo cuando se han tratado del espectro de izquierda. A pesar de vivir en una mansión en Miami, Estados Unidos, ha solido expresarse en contra de la política intervencionista que ha tenido la actual administración de Donald Trump.

"No soy un hombre de oración, pero sí un hombre activo, y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, que es un país soberano y debería ser dejado en paz por el gendarme gringo del norte", sentenció.

