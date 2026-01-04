Nicolás Maduro comparecerá ante tribunal de Nueva York en EE.UU. este lunes 5 de enero

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nicolás Maduro, el líder chavista y presidente de Venezuela desde el 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha caído en manos del Gobierno de Estados Unidos. Tras su traslado a una cárcel de Nueva York, se dio a conocer la fecha de su primera audiencia.

Según informó el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, se espera que el destituido expresidente venezolano haga su primera aparición ante el tribunal de la ciudad neoyorquina este lunes 5 de enero.

La hora estimada de su comparecencia es a las 12 p.m. ET., que corresponde al mismo horario en el Perú.

Nicolás Maduro será procesado en Estados Unidos.

El mismo día de su captura, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló una nueva acusación formal contra Maduro Moros, como parte del caso penal de tráfico de drogas que el Gobierno federal mantiene en la corte desde hace 15 años.

Al respecto, Maduro fue nombrado acusado durante seis años, con Alvin Hellerstein supervisando el caso por más de una década. El juez de 92 años es un experimentado jurista.

¿Qué cargos enfrentará Nicolás Maduro en el Tribunal de Nueva York?

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Diego Alarcón precisó que son cuatro cargos los que enfrentará la cabeza del régimen impuesto en Venezuela entre los que se incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.

Según precisó el letrado, Nicolás Maduro enfrenta un caso penal "que no es de ahora" si no que cuenta con precedentes e incluso condenas de ex miembros del régimen chavista.

"Básicamente por cuatro cargos, en primer lugar, narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y de herramientas e instrumentos de destrucción y conspiración por el tráfico y posesión de armas", de acuerdo a la acusación fiscal, precisa.

En el documento fiscal de 25 páginas se han narrado de manera detallada una serie de hechos que acreditarían que Venezuela llegó a convertirse en un país liderado por una organización criminal.

Acusados de inundar EE.UU. de cocaína

De acuerdo a la documentación fiscal, una de las principales acusaciones es el haber pretendido inundar el país norteamericano con estupefacientes como cocaína.

En ese sentido, el abogado Alarcón contextualiza que actualmente existe una "crisis de adiciones" en Estados Unidos.

El papel de Venezuela abarcaría diferentes ámbitos, desde la diplomacia hasta facilidades para el transporte de la droga mediante el espacio aéreo para su ingreso a Estados Unidos.